7 appareils puissants et recommandés

Le Microsoft Surface Pro 7 est actuellement l’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 du marché. Cependant, il existe également des alternatives de surface solides qui coûtent moins cher, offrent plus de performances, sont plus portables ou similaires. Nous présentons sept de ces alternatives Surface Pro.

Les convertibles sont particulièrement populaires en raison de leur polyvalence: les ordinateurs portables pouvant être utilisés comme tablettes et les tablettes pouvant être transformées en ordinateur portable à l’aide du clavier sont extrêmement pratiques à de nombreuses fins. L’un des représentants les plus connus de cette catégorie et en même temps l’une des meilleures tablettes Windows actuellement sur le marché est la Microsoft Surface Pro – actuellement la Surface Pro 7.

Cependant, le modèle Microsoft n’est pas parfait. Alors que le prix de départ de 839 euros semble encore relativement attractif, le prix augmente avec plus d’équipement jusqu’à 2275 euros. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle certains recherchent une alternative de surface. Il existe également des appareils 2 en 1 qui sont plus portables, offrent une plus grande autonomie ou obtiennent de meilleurs accessoires. Le stylet Surface et le Type Cover de Microsoft peuvent convaincre en termes de fonctionnalités. Cependant, ils ne sont pas inclus et rendent l’expérience Surface Pro complète encore plus chère.

HP Envy x360

Le HP Envy x360 peut également être utilisé comme tablette grâce à sa charnière à 360 degrés.

La version 13,3 pouces du HP Envy x360 en particulier est une véritable alternative à Surface Pro. Le clavier du cabriolet ne peut pas être retiré comme le modèle Microsoft. Grâce à la charnière à 360 degrés, l’appareil 2-en-1 est également extrêmement flexible et équipé pour une utilisation sur tablette. L’écran Full HD peut éventuellement être utilisé avec un stylet, le stylet HP Tilt Pen. Contrairement au clavier Type Cover de Microsoft, le clavier pleine taille est également livré avec un pavé numérique.

En plus d’un port USB Type-C, le HP Envy x360 dispose de deux ports USB-A, HDMI 2.0, AC Smart Pin et un port combiné casque-microphone. L’espace de stockage peut être étendu à l’aide d’une carte SD ou microSD. Selon le fabricant, la batterie dure jusqu’à 11 heures. La plus petite version de l’Envy x360 avec processeur AMD Ryzen 3500U, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD est un peu moins chère à l’achat que la version d’entrée de gamme de la Surface Pro 7.

HP Spectre x360

Le Spectre x360 est aussi flexible que l’Envy x360, mais offre plus de performances.

Le HP Spectre x360 est une autre mise à niveau de l’Envy x360. L’ordinateur portable 2 en 1 est tout aussi flexible avec une charnière à 360 degrés et un écran tactile, mais il est encore plus puissant en termes de fonctionnalités. Les processeurs Intel Core de la 10e génération (i5 ou i7) avec 8 ou 16 Go de RAM DDR4 fonctionnent à l’intérieur. La mémoire interne contient 256 Go, 512 Go ou 1 To. En plus d’une variante avec un écran Full HD, il existe également un modèle avec un écran 4K. Le boîtier est entièrement en métal. Le fabricant spécifie la durée de vie de la batterie jusqu’à 22 heures, avec la lecture vidéo, elle peut atteindre 20 heures. Les versions les mieux équipées avec un écran 4K, comme les versions les plus puissantes de Surface Pro, coûtent plus de 2000 euros.

Lenovo Yoga C940

L’écran du Yoga C940 est 14 ou 15 pouces plus grand que celui de la Surface Pro 7.

Une autre alternative à Microsoft Surface est le Lenovo Yoga C940. Avec son écran d’au moins 14 pouces, il est un peu plus grand que le convertible Microsoft. Mais grâce à la charnière à 360 degrés, qui sert également de barre de son, le 2-en-1 peut également être utilisé comme tablette. Contrairement aux modèles HP, le stylet est déjà inclus dans la livraison et peut être rangé dans le boîtier de l’ordinateur portable. Le Yoga C940 est disponible en 14 ou 15 pouces, avec écran Full HD ou 4K, processeurs Intel Core i5 ou i7 de 10e génération, jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To d’espace disque . En plus d’un port USB-A, il y a deux emplacements USB-C et un port combiné casque-microphone. L’autonomie de la batterie peut atteindre 17,8 heures pour les modèles Full HD et 10,5 heures pour les versions 4K.

Lenovo Miix 520





Le Lenovo Miix 520 est l’un des poids légers convertibles à 880 grammes. La tablette dotée d’un écran Full HD de 12,2 pouces peut être transformée en ordinateur portable à l’aide du clavier. Le support de l’appareil peut être ajusté en continu jusqu’à 150 degrés, l’écran tactile peut être utilisé avec le Lenovo Active Pen 2 si vous le souhaitez. À l’intérieur se trouvent des processeurs Intel Core de 8e génération avec jusqu’à 16 Go de RAM. Le stockage interne peut contenir jusqu’à 1 To. La tablette est livrée avec une connexion USB-A et USB-C, une connexion audio combo et un slot MicroSD. En tant qu’appareil mobile, il se caractérise également par la fente micro-SIM. Selon le fabricant, la batterie peut prendre jusqu’à 7,5 heures de lecture vidéo.

Dell XPS 13 2 en 1





L’ordinateur portable Dell XPS 13 2-en-1 est l’une des alternatives Surface Pro les plus puissantes actuellement disponibles. Lorsqu’il est fermé, l’appareil ne mesure que 13 millimètres à son point le plus épais. Il abrite des processeurs Intel Core de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To d’espace disque. L’écran tactile HDR 13,4 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10 est disponible en option avec une résolution UHD + de 3840 x 2400 pixels. Le stylet Dell peut être attaché magnétiquement au boîtier, mais n’est pas inclus. Selon le fabricant, la batterie dure jusqu’à 17 heures avec le modèle Full HD + et 10 bonnes heures avec la version 4K. Le convertible Dell est livré avec deux ports Thunderbolt 3, un port combo pour casque et microphone, et un emplacement microSD.

Samsung Galaxy Book Flex

Le Samsung Galaxy Book Flex est disponible avec un écran 13,3 ou 15,6 pouces.

Samsung peut non seulement Android. Le Galaxy Book Flex avec Windows 10 est une véritable alternative à Surface Pro grâce à son affichage à 360 degrés. Le cabriolet est disponible en option avec un écran tactile QLED de 13,3 ou 15,6 pouces avec une résolution Full HD. Le S Pen est intégré dans le boîtier et n’est pas seulement utilisé pour peindre et écrire sur l’écran. Il peut également être utilisé comme télécommande Bluetooth pour l’ordinateur portable. Une autre particularité est la fonction PowerShare sans fil du pavé tactile, qui charge les smartphones ou les appareils portables sans fil. Un Intel Core i7 avec 16 Go de RAM fonctionne à l’intérieur, la mémoire interne contient 512 Go et peut être étendue avec une carte microSD. Le Galaxy Book Flex est livré avec deux ports Thunderbolt 3, un port USB-C et un port audio combo. Selon Samsung, l’appareil 2 en 1 ne doit être chargé qu’une fois par jour.

Microsoft Surface Go 2

La Surface Go 2 est l'alternative interne à petit budget à la Surface Pro.

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour la Surface Pro et que vous êtes prêt à réduire les performances, vous pouvez examiner de plus près la Microsoft Surface Go 2. L’appareil 2-en-1 partage certains points forts avec son grand frère – surtout le facteur de forme mince, la finition de haute qualité et les excellents accessoires sous forme de stylo de surface et de couverture de type (tous deux non inclus). Le modèle d’entrée de gamme doit toutefois se contenter d’un processeur Intel Pentium 4425Y, selon la variante avec 4 ou 8 Go de RAM. Alternativement, il existe un modèle avec un processeur Intel Core m3. La mémoire interne contient 64 ou 128 Go. En plus de deux versions WLAN, Microsoft propose également une version LTE. L’autonomie de la batterie est spécifiée jusqu’à 10 heures.