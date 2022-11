7 actualités WhatsApp de la semaine dernière que vous devez connaître

Nous passons en revue les nouvelles que WhatsApp nous a laissées cette semaine et qui auraient pu passer inaperçues.

WhatsApp continue de publier des nouvelles presque chaque semaine via sa version bêta. L’application de messagerie la plus populaire au monde reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités conçues non seulement pour la maintenir sur le trône, mais aussi pour faciliter la vie de ses utilisateurs.

tout au long des derniers jours des changements ont eu lieu qui arrivent sous forme de mises à jour. Maintenant, tous ne sont pas perceptibles, alors laissez cet article servir de moyen de les passer tous en revue afin que rien ne soit négligé.

Avatars sur WhatsApp, communautés WhatsApp et plus

L’une des innovations les plus notables est la arrivée des communautés WhatsApp. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui diffère des groupes pour une raison très simple : il existe un canal principal dans lequel seul l’administrateur peut publier, où les publicités sont créées. Ce canal principal est complété par des sous-groupes également créés par l’administrateur, où les utilisateurs peuvent se parler.

De plus, ces communautés ne sont pas publiques et les personnes non invitées ne peuvent pas participer. Cependant, malgré le fait que cette fonction soit sans aucun doute importante pour WhatsApp et qu’elle marquera sûrement un avant et un après, il y a aussi d’autres nouveautés à prendre en compte :

Avatars pour les utilisateurs dans les bêtas iOS et Android.

dans les bêtas iOS et Android. Photos et vidéos en une seule vue ne sera plus visible sur les versions de bureau de WhatsApp, uniquement sur les téléphones.

de WhatsApp, uniquement sur les téléphones. Transfert d’images avec votre titre dans l’une des dernières versions bêta pour iOS.

dans l’une des dernières versions bêta pour iOS. Le travail se poursuit sur l’édition des messages sur iOS . Bien qu’elle ait déjà été annoncée, cette fonctionnalité nécessite toujours une attention particulière avant d’être publiée.

. Bien qu’elle ait déjà été annoncée, cette fonctionnalité nécessite toujours une attention particulière avant d’être publiée. travaille sur un refonte des messages éphémères pour une future bêta d’Android.

pour une future bêta d’Android. WhatsApp a annoncé son intention de publier une version pour les tablettes Android pour certains testeurs à l’avenir, bien qu’il n’y ait pas encore de date.

Ce sont toutes les nouvelles qui se sont produites ces derniers jours. Nous vous en apporterons d’autres dès qu’ils seront produits.

