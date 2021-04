« Vraiment comprendre, pénétrer ou assimiler », est l’une des significations du mot « Acte » dans le RAE. Il parle justement de se mettre en situation et c’est ce que les acteurs devraient faire dans leur métier. Cependant, il y a des situations où ilLes performances vont dangereusement loin, et entrer trop profondément dans un personnage peut se retourner contre lui. Cela lui est arrivé au moins 7 acteurs trop impliqués dans leurs papiers et risquait leur santé. Vue!

7 acteurs trop impliqués dans leurs personnages

Heath Ledger | Le Joker | Le chevalier noir | 2008

«Je suis allé plusieurs fois dans une chambre d’hôtel à Londres pendant un mois, je me suis enfermé, j’ai tenu un petit journal et j’ai expérimenté les voix – il était important d’essayer de trouver une voix quelque peu emblématique et de rire. J’ai fini par atterrir dans le royaume de un psychopathe: quelqu’un qui a très peu conscience de ses actes », a-t-il expliqué dans une interview au New York Times à propos de la technique extrême qu’il a utilisée pour son personnage. Ce type d’acte est lié à sa personnalité addictive, pour laquelle il est décédé en janvier 2008 à l’âge de 28 ans des suites d’une surdose d’antidépresseurs. Son travail en tant que Joker lui a valu un Oscar à titre posthume du meilleur second rôle.

Jim Carrey | Andy Kaufman | L’homme sur la lune | 1999

En 1999, Jim Carrey a joué son idole dans la comédie Andy Kaufman et est devenu tellement dans le personnage que son expérience a été reportée au documentaire « Andy and Jim ». « Quand j’ai découvert que j’avais le rôle, je regardais l’océan et à ce moment-là Andy est revenu pour faire son film. Ce qui s’est passé ensuite était hors de mon contrôle », a-t-il déclaré dans le documentaire qui peut être vu sur Netflix et qui contient les coulisses avec des images inédites qui montrent le degré de folie atteint par l’acteur canadien. « Quand j’ai fini ce film, je ne me souvenais même pas de qui c’était », a déclaré Carrey.







Nicolas Cage | Al | Birdy | 1984

Dans le film de 1984, Cage joue Al: un ancien soldat vietnamien. Pour entrer dans le personnage et ressentir la souffrance des combattants, il a tiré 12 de ses propres dents de lait. L’extraction avait été planifiée auparavant, mais Cage a programmé la procédure pour coïncider avec le calendrier de tournage. Il s’est également habitué à porter un bandage autour de sa tête pendant le tournage, ce qui, une fois retiré, lui a donné une apparence sinistre en raison de l’acné et des poils incarnés.







Johnny Depp | Raoul Duke | Panique et folie à Las Vegas | 1998

Le film était basé sur un roman de Hunter S. Thompson et l’acteur n’avait pas de meilleure idée que d’emménager avec lui pour mieux connaître son personnage, un journaliste excentrique. À la fin de Hollywood, la star a déclaré que la vie de l’écrivain lui était restée fidèle et cela s’est avéré au fil du temps car à sa mort en 2005, il a payé des funérailles de 3 millions de dollars.

Christian Bale | Trevor Reznik | Le machiniste | 2004

Bale a dû jouer un travailleur tourmenté qui souffrait d’insomnie depuis un an et était extrêmement maigre. Pour cela, il est passé de 80 kg à seulement 50 kg en quatre mois sur la base d’un régime composé de pomme et de thon. L’artiste était supervisé par des médecins et prenait des pilules pendant ce temps pour prendre soin de sa santé. La technique utilisée par l’acteur a suscité la polémique car les nutritionnistes ont affirmé que perdre sept kilos en quatre semaines est imprudent car cela peut causer des problèmes cardiaques et gastro-intestinaux.







Shia LaBeouf | Boyd « Bible » Swan | Fury | 2014

L’acteur a dû se mettre dans la peau d’un tireur de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le rôle, sa joue a été coupée et une dent arrachée pendant le tournage. Il n’a pas non plus lavé pendant un mois entier, forçant le reste de l’équipe à organiser une pièce séparée pour lui.







Leonardo DiCaprio | Calvin J. Candie | Django déclenché | 2012

Le grand film de Quentin Tarantino comprenait une scène où le personnage de DiCaprio a frappé un verre et a commencé à saigner dans sa main. L’acteur a décidé de prendre le risque à ce moment-là et s’est vraiment coupé pour ressentir cette douleur. La séquence était terminée et il est rapidement sorti se faire soigner et a reçu plusieurs points de suture.