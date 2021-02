7 acteurs qui pourraient jouer Tom Brady dans l’inévitable Tom Brady Biopic

Tom Brady a maintenant remporté sept Super Bowls. C’est plus, individuellement, que n’importe quelle franchise dans l’histoire de la NFL. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui avaient Brady comme quart-arrière pendant deux décennies, ont remporté six championnats, dont beaucoup avec le soi-disant GOAT. Les Steelers de Pittsburgh en ont également six. Plus récemment, Brady a renversé les Chiefs de Kansas City en tant que QB pour les Buccaneers de Tampa Bay, remportant son septième trophée Lombardi.

C’est, pour le moins que l’on puisse dire, une formidable réalisation. Sans oublier que Brady a 43 ans. Peu de joueurs ont déjà pris le terrain à cet âge. Encore moins jouer au niveau de Brady. C’est remarquable. Tout cela pour dire que l’histoire de Tom Brady a l’étoffe d’un biopic hollywoodien écrit partout. Si ce n’était pas quelque chose qui allait déjà se produire, sa dernière victoire au Super Bowl en faisait une inévitabilité.

Que vous soyez épuisé par la grandeur de Tom Brady (comme moi) ou que vous le considériez comme un dieu du monde du sport, il y a une histoire à raconter ici. Une histoire, peut-être, de l’un des plus grands athlètes à avoir jamais vécu, dans n’importe quel sport. Pas limité au football. Si le travail de Brady est d’être bon au football, on pourrait dire que personne n’a jamais été meilleur dans son travail que Brady dans le sien. Mais cela soulève une question intéressante, quoique simple; qui devrait jouer Tom Brady dans le biopic apparemment inévitable? Nous sommes ici pour offrir quelques possibilités.

Logan Lerman

La star de films tels que Fureur et le Percy Jackson franchise, Logan Lerman a certainement fait une belle carrière à Hollywood. Même si on a l’impression qu’il a le potentiel de dépasser ce que nous avons déjà vu. Il a l’air de jouer de manière convaincante Tom Brady à l’écran. Et, à 29 ans, il pourrait jouer la star de la NFL à son apogée. Un problème? Il n’a que 5’9 « . Mais c’est quelque chose qui pourrait certainement être contourné si les cinéastes derrière ce film proposé pensaient que Lerman était l’homme idéal pour le travail autrement.

Tom Holland

Une fois de plus en mettant de côté la hauteur (5’8 « dans ce cas), il est facile de voir le pitch se rencontrer sur celui-ci. Tom Holland, la sympathique star derrière l’itération actuelle de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, en prend un des grandes histoires de sport de tous les temps. La Hollande, au moment de la rédaction de cet article, a 24 ans. Cela le met à l’âge idéal pour jouer Tom Brady dans les premières années de sa carrière. La Hollande a le charme, le look et le blockbuster en faire le Rhapsodie bohémienne des biographies sportives. Celui-ci est presque trop facile à imaginer.

Joe Keery

Joe Keery s’est fait connaître du monde entier sur Netflix Choses étranges. Les cheveux. Ce charme « ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus ». On pouvait voir Keery gonfler un peu et enfiler un uniforme des Patriots pour regarder la pièce. Keery a actuellement 28 ans, ce qui, comme les autres entrées de cette liste, lui permettrait de jouer Tom Brady en plein milieu de sa carrière alors qu’il dominait la NFL d’une manière que le monde n’avait jamais vue. Le seul revers perceptible ici, pensant comme le ferait un producteur, est que Keery n’a pas dirigé un blockbuster majeur. Nous parlons de Tom Brady. Ce ne sera probablement pas une affaire à petit budget. Mais cela ne va pas nécessairement empêcher quiconque de décrocher un rôle majeur ces jours-ci.

Dylan O’Brien

Un autre acteur qui a l’impression d’attendre juste l’occasion de passer au niveau supérieur, Dylan O’Brien, à 29 ans, se sent comme un bon candidat pour un projet flashy comme celui-ci. Il a le look classique beau et beau pour cela. Il a beaucoup d’expérience, jouant dans MTV Teen Wolf, aussi bien que Le coureur du labyrinthe franchise, et il sait comment contourner les difficultés. O’Brien a subi une blessure dévastatrice pendant le tournage Maze Runner: Le remède mortel, mais est revenu à sa profession choisie. Il pourrait canaliser cette énergie vers les luttes qui accompagnent une carrière dans la NFL. Comme Tom Brady perdant non pas une, mais deux fois, au Super Bowl contre Eli Manning et les Giants de New York. Ou quand Brady s’est blessé au genou, mettant fin à sa saison 2008, une saison au cours de laquelle les Patriots ont raté les séries éliminatoires malgré 11 victoires.

Nick Robinson

Nick Robinson, 25 ans, n’attend que ce rôle principal charnu dans un film qui se fait remarquer. Robinson a remporté de nombreux éloges pour sa performance principale dans amour, Simon, mais le film était un peu sous-vu. Il a eu un rôle majeur dans Monde jurassique, l’un des films les plus rentables de l’histoire, mais il faisait partie d’un ensemble plus large. Il a le look et le talent. À condition de se mettre à la place de Tom Brady, c’est le genre de chose qui pourrait le mettre à un autre niveau. Et c’est le genre d’acteur qui pourrait s’avérer être le véhicule idéal pour raconter l’histoire unique de Brady.

Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger n’est peut-être pas aussi célèbre que son père, Arnold Schwarzenegger, du moins pas encore. Mais cela pourrait changer. Tout comme son père, le jeune Schwarzenegger est construit comme un athlète. 6’1 « , 27 ans et douée de look, la star de Daniel n’est pas réel pourrait facilement utiliser les cadeaux qu’on lui a donnés pour raconter l’histoire de celui qu’ils appellent Tom Brady. Encore une fois, il s’agit d’une situation où l’acteur n’a pas mis un projet à gros budget sur ses épaules. Mais l’étoile montante pourrait facilement surmonter cela avec tout le reste aligné sur son CV.

Tom Brady devrait jouer Tom Brady dans l’inévitable film de Tom Brady

Dernier point, mais non le moindre, nous arrivons peut-être au choix le plus évident. Qui mieux que l’homme lui-même pour jouer Tom Brady dans un biopic de Tom Brady? Le joueur de football a une expérience d’acteur de choix, comme son camée dans Ted 2 mais, s’il joue lui-même, cela devient moins un facteur. L’âge, cependant, est un facteur. Encore une fois, grâce aux progrès modernes de la réalisation de films, c’est aussi quelque chose qui peut être contourné. Regardez ce que Martin Scorsese a fait avec L’Irlandais. Les acteurs peuvent être vieillis maintenant. Et la technologie ne fait que s’améliorer. Nous avons vu un jeune Michael Douglas dans Avengers: Fin de partie. Un jeune Kurt Russell dans Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Pourquoi pas un jeune Brady dans son propre biopic? De plus, ce serait la chose la plus importante de Tom Brady à être jeté dans un film sur lui-même. Votre déménagement, les réalisateurs de films d’Hollywood.

