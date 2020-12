6ix9ine refusé de voir sa fille à Noël

La petite maman de 6ix9ine, Sara Molina, a déclaré que le rappeur n’avait pas fait de gros efforts pour voir leur fille.

6ix9ine a vécu beaucoup de drames au cours des deux dernières années et il semble qu’il ne puisse pas échapper aux problèmes que la vie pose. D’un album qui a échoué à de nouveaux procès, 6ix9ine a pris beaucoup de L ces derniers temps et, par conséquent, il est resté largement caché aux yeux du public. Tekashi était quelqu’un d’inéluctable mais à ce stade, il est clair qu’il préfère garder un profil bas, surtout compte tenu de sa pêche à la traîne qui est de mauvais goût. Maintenant, il semble que 6ix9ine ait plus de problèmes avec sa petite mère Sara Molina, qui a récemment parlé à TMZ du fait qu’il était un père absent. Comme l’a expliqué Molina, 6ix9ine n’a pas été autorisé à voir sa fille à Noël car il a tout simplement perdu trop de chances d’être un bon père. Bob Levey / Molina a noté que lorsque Tekashi est rentré de prison, il a juré de changer et de devenir le meilleur père possible. En fin de compte, 6ix9ine n’a pas tenu sa promesse car il n’a pas continué à envoyer de l’argent à sa fille Saraiyah. Molina affirme également que 6ix9ine a complètement sauté le jour de l’anniversaire de sa fille, ce qui était la goutte d’eau. Dans l’état actuel des choses, Molina dit que sa fille se réfère actuellement à 6ix9ine comme son «ami» par opposition à son père. C’est un spectacle assez triste à voir bien que 6ix9ine n’ait pas encore commenté la situation. Bennett Raglin / pour Power 105.1 [Via]