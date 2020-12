6ix9ine Memes devient fou après les arrestations de G Herbo et Casanova

Les gens regardent Tekashi 6ix9ine suite aux arrestations de G Herbo et Casanova.

G Herbo et Casanova, deux rappeurs que Tekashi 6ix9ine a précédemment recherchés, risquent de passer très longtemps en prison et les gens regardent le vif d’or admis avec des yeux d’aigle, en supposant qu’il a quelque chose à voir avec cela. Les deux rappeurs ont été inculpés dans des affaires complètement distinctes. Casanova a été accusé de racket et plus encore dans le cadre de la fermeture d’un gang de 18 personnes par le gouvernement fédéral. Il s’est rendu aux autorités hier soir. Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable de la plus sévère de ses accusations.

Prince Williams / WireImage / G Herbo est actuellement impliqué dans une affaire de fraude fédérale de 1,5 million de dollars, dans laquelle lui et son équipe auraient utilisé des pièces d’identité volées pour facturer plus d’un million de dollars de marchandises sur quatre ans. Les cartes auraient été utilisées pour des jets privés, des vacances, des locations de voitures et deux chiens de marque. Alors que les nouvelles circulaient, les gens pensent que c’est trop une coïncidence pour Herb et Cas d’être supprimés la même semaine. C’est pourquoi le nom de 6ix9ine était à la mode sur Twitter hier soir. Les fans plaisantent sur l’implication du rappeur « GOOBA » dans leurs accusations, riant qu’il aurait pu appeler en faveur du gouvernement fédéral. « 6ix9ine flops et tout d’un coup tout le monde va en prison », a écrit une personne sur le site de microblogging.

Kevin Mazur / Tekashi 6ix9ine est célèbre pour avoir dénoncé ses potes pour sa propre liberté, obtenant une phrase plus légère après avoir pleinement coopéré avec le processus. Il est apparemment en train de se détendre à Miami, en boîte avec sa petite amie et en se battant avec Gervonta Davis ces jours-ci.