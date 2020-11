6ix9ine Hulu Doc est « Cap » dit le directeur du rappeur: « Ne supportez pas cette corbeille! »

Le manager dit que le documentaire « 69: La saga de Daniel Hernandez » n’est pas autorisé et que le rappeur n’a rien à voir avec ça.

L’histoire de la montée en puissance de Daniel Hernandez continue de captiver le public, et c’est maintenant au tour de Hulu de partager un documentaire sur Tekashi 6ix9ine. Lundi 16 novembre, Hulu a dévoilé 69: La saga de Daniel Hernandez, un documentaire réalisé par Vikram Gandhi qui fait suite à la série en trois parties 6ix9ine de Showtime Supervillain. Les fonctionnalités déjà controversées ont touché un nerf dans le camp du rappeur alors que sa manager, Murda Murphy d’Electric Feel Management, a partagé quelques réflexions sur les deux programmes. « Les projets Hulu et Showtime @ 6ix9ine !! sont tous deux non autorisés !! » Murda Murphy a écrit sur son histoire Instagram. « Rien à voir avec nous !! Zéro !! Les gens qui parlent sont [cap emoji]! Ne sommes pas impliqués avec nous de toute façon !! « Il a ensuite encouragé les fans de 6ix9ine à ne diffuser aucun des documentaires. » Ne supportez pas ce trash !! Quand @ 6ix9ine fait quelque chose, vous serez le premier à savoir! [heart emoji]. « le 69: La saga de Daniel Hernandez Le film est décrit comme « un documentaire d’enquête, en partie un film de gangsters de la vie réelle » qui raconte la vie du rappeur en tant qu’artiste troll devenu haut de gamme qui ajoute ensuite son nom à l’infamie du rap alors qu’il devient un informateur fédéral contre son Nine Trey Gangsta Associés de sang. Découvrez la bande-annonce et le message de Murda Murphy ci-dessous.

