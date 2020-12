6ix9ine Disses King Von & Lil Durk dans un commentaire IG désagréable

6ix9ine continue de se baisser de plus en plus.

Après la sortie de son album post-prison, on pensait que 6ix9ine était caché car son album a largement floppé compte tenu du battage médiatique qu’il a essayé de mettre derrière. Malgré cela, 6ix9ine a continué à troller à distance comme il le ferait partout dans les commentaires Instagram de DJ Akademiks avec un manque de respect pour ceux qui souhaitaient du mal sur Tekashi. Il y a quelques semaines à peine, 6ix9ine s’est retrouvé dans une querelle avec Gervonta Davis et maintenant, il est de retour avec des commentaires dégoûtants sur King Von. Tout a commencé la nuit dernière quand Akademiks a rapporté que le nouvel album de Durk La voix vendrait 55 000 unités la première semaine. Cela a immédiatement incité une réponse de 6ix9ine qui s’est arrêté incroyablement, amenant le roi Von dans son boeuf avec Durk. « Utilisé le nom de Von pour les ventes. N’est PAS blackballé a tout le soutien de l’industrie. 55k et son homme a été pris en 4K #KingVon REST IN PISS », a écrit Tekashi avant d’être alésé par de nombreux fans. Le commentaire n’a pas été bien pris mais 6ix9ine a refusé de le supprimer, à la manière typique de Tekashi. Avant la sortie de l’album de 6ix9ine, il a fait une tournée aux États-Unis, y compris à Chicago, où il n’a fait que contrarier Von tout en manquant de respect aux membres de sa famille décédés. Inutile de dire que 6ix9ine ne se soucie pas de son niveau bas, et il ne s’arrêtera certainement pas de si tôt. Image via Instagram