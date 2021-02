666000 € pour un Pokémon TCG 1ère édition mis aux enchères

Tadé Edition Limitée Coffret de Soin Fleur de Jasmin

Le Coffret Soin Fleur de Jasmin Edition Limitée de Tadé est composé d'un savon exfoliant, d'une crème pour les mains et d'une tranche d'éponge loofah exfoliante pure végétale. Le Savon Alep Fleur de Jasmin est un savon d'Alep aux vertus protectrices et purifiantes, parfait pour un soin du corps et du visage.