65: le nouveau film de Sam Raimi avec Adam Driver montre sa première bande-annonce

L’acteur Adam Chauffeur participera à un film au-delà d’une galaxie lointaine, très lointaine, car il sera le protagoniste de »65 », un nouvel opus produit par sam raimi. Dans la première bande-annonce dévoilée par Sony Pictures, on peut voir Driver incarner Commander Mills.

L’histoire suivra un astronaute qui a eu un accident spatial et s’est écrasé sur une planète habitée par des créatures préhistoriques, réalisant qu’il a atterri sur une version de la Terre il y a 65 millions d’années.

En plus de Raimi en tant que producteur, »65 » est écrit et réalisé par Scott Beck Oui Bryan Woodsqui a déjà travaillé sur » A Quiet Place » en 2018, réalisé par John Krasinski, qui s’est avéré être un énorme succès pour Paramount Pictures, entraînant une suite et un troisième volet actuellement en production.

C’était en mai 2020, lorsque Sony Pictures a annoncé que Beck et Woods travailleraient sur un nouveau film de science-fiction qui serait produit par Sam Raimi, et en septembre 2020, il a été confirmé que Driver jouerait dans le film. Parallèlement à la nouvelle bande-annonce, la première affiche officielle a été révélée, qui contient la phrase « Il y a 65 millions d’années, la terre préhistorique avait un visiteur ».

En plus de « 65 », Beck et Woods travaillent sur une adaptation de la courte histoire d’horreur de Stephen King « The Boogeyman », produite par 20th Century Studios et la société de production de Shawn Levy, 21 Laps Entertainment.

D’autre part, Driver aura d’autres participations en 2023 en plus de »65 », mettant en vedette le fondateur de la marque Ferrari, Enzo Ferrari, dans un film biographique créé par Michael Mann.

En attendant, les téléspectateurs pourront voir Adam Driver dans »65 », qui sortira en salles le 10 mars 2023.