65 La bande-annonce révèle plus d’Adam Driver contre les dinosaures

Nominé aux Oscars Adam Chauffeur doit se battre pour survivre dans le dernier regard sur le prochain jeu d’action de science-fiction, 65. Et que combattra-t-il pour survivre ? Eh bien, les dinosaures, bien sûr. La dernière bande-annonce de 65 vient avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Releasing et révèle notre meilleur regard sur les types de dangers liés aux dinosaures auxquels Driver sera confronté alors qu’il découvre lentement qu’il s’est écrasé sur la planète Terre. il y a 65 millions d’années. Découvrez la nouvelle bande-annonce de 65 sous.





65 trouve Star Wars : L’Ascension de Skywalker La star Adam Driver ouvre la voie en tant que pilote nommé Mills qui, après un accident catastrophique sur une planète inconnue, découvre rapidement qu’il est en fait bloqué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Maintenant, avec une seule chance de sauvetage, Mills et le seul autre survivant, Koa (Ariana Greenblatt), doivent se frayer un chemin à travers un terrain inconnu criblé de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour survivre.

Tout en essayant de comprendre comment exactement il s’est jeté la tête la première dans Jurassic Park, Driver devra utiliser tout son intelligence et ses armes pour se protéger. Amour et monstres, Borderlands, et Barbie star Ariana Greenblatt des bêtes qui les entourent. Mon espion et Avatar : la voie de l’eau vedette Chloé Coleman et Euphorie l’actrice Nika King est également la vedette.





65 Vient des écrivains de A Quiet Place

Sortie de Sony Pictures

L’idée délicieusement B-movie-esque derrière 65 vient de l’esprit des auteurs de Un endroit silencieuxScott Beck et Bryan Woods, qui ont tous deux écrit et dirigeront le film dino-action. Un endroit silencieux est bien sûr la sortie d’horreur post-apocalyptique extrêmement populaire de 2018 qui tourne autour d’un père et d’une mère luttant pour survivre et élever leurs enfants dans un monde désormais habité par des monstres aveugles avec un sens aigu de l’ouïe. Sans aucun doute 65 sera rempli de la même frayeur et de la même intensité, mais cette fois avec des dinosaures à la place des extraterrestres et avec beaucoup plus de balles tirées.

Si cela ne suffisait pas déjà à vous convaincre de l’excitation que vous devriez ressentir pour 65le projet a également recruté La mort diabolique et Doctor Strange dans le multivers de la folie réalisateur Sam Raimi en tant que producteur. Donc, il y a beaucoup à vous tenter vers la science-fiction d’action dingue quand elle débarquera dans les salles plus tard cette année.

65 est loin d’être le seul projet intrigant d’Adam Driver en 2023. L’acteur devrait également incarner le pilote et entrepreneur Enzo Ferrari dans le film du réalisateur Michael Mann. Ferrariqui détaillera l’histoire de l’homme en 1957 alors qu’il s’occupe de problèmes familiaux tout en se préparant pour les Mille Miglia de 1957.

Driver devrait également jouer le rôle principal dans le casting ridiculement empilé de Mégalopole pour le réalisateur Francis Ford Coppola et jouera aux côtés de Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman et Giancarlo Esposito.

65 est prévu pour être publié le 17 mars 2023 par Sony Pictures Releasing.