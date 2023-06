65 : Au bord de l’extinction : C’est la FIN EXPLIQUEE du film qui triomphe sur HBO (SPOILERS)

HBO Max

On vous raconte et vous explique le dénouement de ce film qui nous en donne bien plus qu’il n’y paraît.



© @sonypicturesLa nouvelle cassette d’Adam Driver a été un succès sur HBO Max.

Depuis qu’il est venu à HBO Max, le film 65 : au bord de l’extinction Il est devenu l’un des favoris du public puisqu’il nous montre un couple de survivants, Mills et Koa, qui sont piégés sur Terre mais il y a 65 millions d’années, ils doivent donc se battre pour survivre. Et si la fin t’a laissé dans le doute, ne t’inquiète pas de quoi Ensuite, nous avons la FIN EXPLIQUÉE avec SPOILERS.

C’est la FIN EXPLIQUÉE DE 65 : Au bord de l’extinction

Dans les dernières minutes de 65 : On the Verge of Extinction, nous voyons comment Mills (Adam Chauffeur) il fait face au dernier dinosaure qui était sur son chemin Cependant, étant si fatigué, il est sur le point d’abandonner lorsque Koa (Ariana Greenblatt) arrive et attaque le dinosaure pour qu’il ne puisse pas voir, alors il finit brûlé par le feu qui sort du sol.

Après ça Koa et Mills parviennent à monter à bord de leur vaisseau afin de quitter la planète Et de cette façon, on voit comment le film se conclut avec nos 2 protagonistes en toute sécurité, cependant, ce n’est pas tout ce que nous laisse ce film qui triomphe sur HBO Max.

Conclusions sur 65 : Au bord de l’extinction

D’après ce que le film nous a montré, Mills et Koa n’ont eu que 24 heures pour s’échapper de la Terre car ils sont arrivés 1 jour avant la chute de la météorite qui a tué les dinosaures.. Un autre détail à retenir est que Koa sait que sa famille est morte à cause de l’accident qui l’a amenée sur Terre.

Cependant Mills lui conseille de ne pas abandonner car c’est ce que ses parents auraient voulu. Par contre, ce personnage qui a perdu sa fille lors de sa mission de 2 ans sait que s’il rentre chez lui sa femme l’attendra, alors il il ne serait pas étrange qu’il demande à Koa de vivre avec sa femme, depuis qu’ils sont devenus amis en se battant pour survivre.

Donc le film nous apprend que les situations les plus extrêmes que traversent les gens, Pouvez-vous nous aider à clarifier nos doutes ? Cependant, le commandant Mills ayant vraiment perdu sa raison de vivre, cet incident a redonné un sens à sa vie et, de plus, il va lui permettre de faire du bien à une personne qui a tout perdu.

