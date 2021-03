620 ch pour commencer. Manhart a «mis la main» sur les nouvelles BMW M3 et M4

Le lancement des nouvelles BMW M3 et M4 sur le marché portugais n’est prévu que le 13 mars, mais Manhart, un préparateur allemand bien connu, a déjà montré à quoi on peut s’attendre pour ces deux modèles.

Toujours sous forme d’illustrations officielles, car ces changements ne sont pas encore prêts, il est déjà possible de voir les versions modifiées des nouveaux M3 et M4, appelées respectivement MH3 600 et MH4 600.

Équipés du groupe motopropulseur MHtronik de la «maison» allemande et disponibles avec l’un des deux systèmes d’échappement avec embouts en fibre de carbone, ces deux modèles sont la puissance atteint 620 ch et le couple maximal atteint 750 Nm dans les versions Compétition.

Ce sont des chiffres impressionnants, mais Manhart a déjà fait savoir qu’il travaillait sur une «phase 2» de cette modification qui promet d’élever les nouvelles BMW M3 et M4 à des niveaux de puissance encore plus élevés. Il convient de rappeler que dans les propositions d’usine, le bloc biturbo de 3,0 litres à six cylindres en ligne qui anime ces deux modèles produit 510 ch et 650 Nm dans les variantes Compétition et 480 ch et 550 Nm dans les options de base.

Pour accompagner cette montée en puissance, Manhart propose également un trousse de ressorts H&R qui réduisent de quelques millimètres la garde au sol des nouvelles M3 et M4 et d’un jeu de jantes forgées – développées par Manhart lui-même – de 21 ”montées sur pneus 265/30 et 305/25, respectivement.

Le look extérieur a également gagné de nouveaux arguments et une plus grande présence sur la route, en grande partie grâce aux détails dorés typiques de la société allemande et aux nouveaux éléments en fibre de carbone, tels que le capot, les diffuseurs d’air avant et arrière, le divulgacher supports arrière et latéraux.