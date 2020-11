600Breezy ose Quando Rondo pour interpréter « End Of Story »

600Breezy a dit à Quando Rondo d’arrêter d’annuler les spectacles et de jouer « End of Story ».

600Breezy a osé Quando Rondo interpréter sa chanson, «End Of Story», en direct et lui a dit de «cesser d’annuler les spectacles». «Arrêtez d’annuler des émissions et interprétez cette chanson», a écrit Breezy sur ses histoires Instagram vendredi. La chanson parle de la mort du roi Von de Chicago, qui a été abattu lors d’une altercation à Atlanta, en Géorgie, au début du mois. «Du sang sur ton frère par terre, tu vas ramasser tes hommes / Putain de droit, nous crions à la légitime défense, il n’aurait jamais dû me mettre la main / Regardez les images, c’est toute la preuve, voyez-les chatte n Les mecs n’auraient pas dû me courir dessus / Qui a dit que je me cachais? Je roule toujours avec ces groupes sur moi », rappe Rondo sur la chanson. Breezy a grandi aux côtés de Von à Chicago. Il a récemment pris des photos à TI pendant jeudi soir Verzuz bataille entre Jeezy et Gucci Mane. TI a répondu dans les commentaires du flux en direct: « @ 600Breezy a entendu dire que vous parliez de somn à propos de somn qui sera certainement traité correctement plus tard …. profitons de ce moment, » a-t-il écrit. « C’est vraiment bon pour tous les gens qui regardent notre culture et essaient d’appeler les chiennes de Chicago pour tout le tournage que nous faisons », a déclaré Breezy le 9 novembre. « Vous avez clairement vu que les gens mettaient la main dessus. n *** a – se foutre de lui! Comme, battre son cul! Von a skinny n *** a – il a vraiment mis les mains sur lui et vous voyez ce qui s’est passé. Rondo était également actif pendant l’événement, publiant « #FreeLulTim » pendant le flux. [Via]