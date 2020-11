600Breezy ose Quando Rondo pour interpréter «  End Of Story  » sur le tournage de King Von

Quando Rondo a sorti une chanson intitulée « End of Story » le vendredi 20 novembre, dans laquelle il s’est adressé à la mort du roi Von et a revendiqué la légitime défense.

Von a été abattu plus tôt ce mois-ci alors qu’il se battait avec Rondo à Atlanta.

« Du sang sur ton frère par terre, tu vas ramasser tes hommes / Bon sang on crie à la légitime défense, il n’aurait jamais dû me mettre la main / Regarde les images, c’est toute la preuve, vois leur chatte n * ** comme je n’aurais pas dû me précipiter / Qui a dit que je me cachais? Je roule toujours avec eux, des bandes sur moi /

Et pour remettre les pendules à l’heure, je n’ai jamais eu de concert à l’intérieur du A », rappe Rondo sur la chanson.

600Breezy, qui comme Von est de Chicago, s’est prononcé sur sa mort et a échangé des mots avec TI après que Tip ait dit aux rappeurs d’arrêter de manipuler leurs bœufs dans sa ville natale d’Atlanta. Breezy a également répondu à la chanson de Rondo sur son histoire Instagram.

«Arrêtez d’annuler des émissions et jouez cette chanson», a-t-il écrit.

Certains disent que Rondo se cache depuis la mort de Von. Que pensez-vous de sa chanson et de la réponse de Breezy?