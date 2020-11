600Breezy avertit TI avec l’aide de Gucci Mane

600Breezy réagit à la publication controversée de TI à Atlanta avec une chanson de Gucci Mane et la tristement célèbre vidéo Crimestoppers.

La crédibilité de TI a été remise en question à de nombreuses reprises, généralement avec des liens vers la célèbre publicité Crimestoppers à laquelle le roi du sud a participé. d’Atlanta, plusieurs personnes, dont 50 Cent et Waka Flocka ont eu quelque chose à dire. «Un @ troubleman31 tu dois te détendre, tu te bêtes pour avoir dit quoi que ce soit», a déclaré 50 Cent. « Ils ont des victimes, c’est de la vraie merde, je ne sais pas à quoi tu pensais mais je le pense maintenant. Ils ont mal, ils aiment ce garçon, il était une issue. Je parie que tu ne réalises même pas qu’ils vont te tuer pour ce que tu viens de dire. De quelle cagoule tu viens de nouveau? Allez maintenant, c’est le calme. « Waka Flocka a critiqué le message de TI avant de supprimer son Instagram. Quant au rappeur de Chicago 600Breezy, il est prêt à partir en guerre pour protéger l’héritage de King Von, en jouant avec ses propres sous et en utilisant Gucci Mane pour l’aider. Le rappeur a posté une partie du disque de diss de Gucci contre Tip, intitulé « What Kinda King? », Sur ses histoires Instagram. « TI voulez-vous dire à Tip, j’ai un nouveau 40 avec un clip de 30 tours / Quand je le vois et qu’il bouge, je vais lui tirer dessus / Tryna spark rap beef c’est comme ça que les gens se font tuer », cosigné 600Breezy avant de partager le tristement célèbre clip Crimestoppers ce matin. Les commentaires de TI ont irrité beaucoup de gens. Pensez-vous qu’il aurait dû dire quelque chose?