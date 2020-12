600Breezy attend toujours que TI s’adresse à lui

600Breezy rappelle à TI qu’ils ont des travaux en suspens.

600Breezy reste provocant dans sa manière, surtout quand il s’agit de la tension entre lui et TI Tout a commencé après la mort du roi Von. Au lieu de présenter ses condoléances, TI a fait une déclaration à quiconque en dehors de Wakanda Atlanta arrive dans la ville et suscite toute agitation. C’est un sentiment similaire qu’il a offert lorsque les manifestations et les «émeutes» se sont déroulées à Atlanta à la suite des manifestations de George Floyd. Et même s’il voulait bien dire, ça n’a pas résonné avec toutes les personnes. 600Breezy, en particulier, attend de voir TI en personne à la suite de ses commentaires que beaucoup perçoivent comme dirigés vers Quando Rondo et King Von. Breezy, originaire de Chicago, a été extrêmement vocal sur la mort de Von, ainsi que sur la controverse qui l’entoure. Breezy a initialement publié les paroles de « What Kinda King? » De Gucci Mane? – une piste diss vers TI – le jour de Verzuz. TI l’entendit haut et fort, mais, une fois de plus, il accorda la priorité à sa ville. « @ 600breezy a entendu dire que vous disiez somn bout somn qui sera certainement abordé correctement plus tard …. Profitons de ce moment, » a écrit Tip pendant le Verzuz direct. Cela fait près d’un mois que Jeezy et Gucci Mane se sont affrontés et ont finalement appelé à une trêve à Magic City d’Atlanta. C’était un grand moment pour la ville, il est donc logique que TI essaie de balayer le drame en ligne pour la soirée. Cependant, il semble qu’il ne soit pas retourné pour revoir tout ce qui devait être abordé. 600Breezy a dévoilé plus tard une série de nouvelles photos de lui-même en train de fumer sur le « Gram », ce qui peut ou non être le symbole de son empressement à se mesurer au roi du sud. « Toujours en attente d’être traité correctement à propos de sumn », a-t-il sous-titré le message. Jusqu’à présent, nous n’avons pas entendu de TI en réponse au message de 600Breezy, mais nous vous tiendrons au courant si nous le faisons. TI devrait-il répondre à Breezy? Sonnez dans les commentaires.