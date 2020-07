600000 ans plus tard, une mission de la NASA ramènera une petite météorite sur Mars, sa planète natale

PETIT MONKEY Jeu de Memory Jungle - Dès 3 ans

Coffret de 24 paires de cartes de memory joliment illustrées sur le thème de la jungle. Ce jeu de memory conviendra à toute la famille, pour les plus jeunes enfants ou les débutants en memory, vous pourrez ne sélectionner que quelques paires et augmenter le nombre de paires au fur et à mesure jusqu'à utiliser