600 mille kilomètres. Cette Astra Caravan a gagné une place au musée Opel

Après il y a quelque temps une Opel Corsa B a gagné une place dans le musée de la marque après avoir parcouru un million de kilomètres, c’est maintenant au tour de cette Caravane Opel Astra 2003 gagner également une place dans le musée de la marque.

Contrairement à la modeste Corsa, cette Astra Caravan n’a pas atteint le cap du million de kilomètres parcourus, restant «juste» pour les 600 mille kilomètres.

Cependant, contrairement à son «petit frère», le fourgon allemand se présente dans un état pratiquement neuf – digne d’un… musée – ce qui témoigne très bien de l’entretien soigné et des soins dont son propriétaire a fait preuve.

La caravane Opel Astra

Un des derniers exemples de la génération «G» de l’Opel Astra équipée du moteur diesel 1,7 litre CDTI 80 ch (dont les origines remontent à un ancien moteur ISUZU), cette Astra Caravan est présentée au niveau Élégance de équipée de climatisation, un supplément à la fois.

Propriété de Henning Barth, un employé d’Opel à Rüsselsheim (où la marque est basée), cette Astra Caravan a été achetée d’occasion en 2004, alors qu’elle ne comptait que 100 000 kilomètres au compteur. Depuis, il a parcouru 100 km par jour et en 17 ans, il a accumulé 500 000 kilomètres.

L’intérieur est impeccable malgré près de 20 ans et 600 mille kilomètres.

Encore plus impressionnant est le fait que, malgré le kilométrage élevé, cette Astra Caravan n’a pas subi de pannes majeures et semble avoir quitté le stand.

À ce sujet, Henning Barth a déclaré: «Il est vrai que je suis très prudent avec elle, mais il est incroyable que le moteur, la boîte de vitesses, le turbo et la pompe haute pression n’aient jamais eu besoin de beaucoup d’attention. Même l’embrayage est celui d’origine ».

Aujourd’hui, 17 ans plus tard, Henning Barth a fait don de son Opel Astra Caravan à la collection Opel Classic. Pour sa place, il a choisi… une autre Opel Astra, en l’occurrence de la génération «J» et équipée d’un moteur diesel de 2,0 l et 165 ch.