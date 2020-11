600 Breezy suggère qu’il est sur le point de venger la mort du roi Von

Le roi Von a été abattu à Atlanta tôt vendredi matin.

Apparemment, une bagarre a éclaté entre le roi Von et l’équipage de Quando Rondo à l’extérieur du Monaco Hookah Lounge, où des coups de feu ont été tirés, ce qui a entraîné plusieurs morts.

Au cours des semaines précédentes, Von se débattait avec Famous Dex, ainsi que Quando Rondo et NBA Youngboy.

Non, il semble que son compatriote rappeur de Chicago 600 Breezy se dirige vers le sud pour venger la mort de son ami, alors qu’il a publié de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux le disant.

Dans le premier clip, il montre une voiture circulant sur l’autoroute jouant un morceau sur la recherche de quelqu’un dans la clandestinité et sur la violence, à côté d’une description textuelle indiquant « Steppers on the way 150 mph ».

Les clips suivants montrent 600 Breezy en train de fumer et sont suivis d’une liste de personnes et d’équipages qu’il aime, et dit que n’importe qui d’autre sera piétiné.

Enfin, Breezy est vu dans une voiture et étiqueté son emplacement comme Baton Rouge, Lousiana, l’endroit où NBA Youngboy appelle chez lui.