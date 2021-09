6 superbes chansons interprétées par Freddie Mercury

« Je ne serai pas une rock star. Je serai une légende ». C’est une phrase qui est généralement attribuée au personnage dont nous sommes sur le point de nous souvenir à travers cette note pour célébrer ce qui aurait été son 75e anniversaire et dont le travail en tant que chanteur principal du groupe Queen lui a permis de s’élever comme l’un des plus personnalités acclamées du rock : Freddie Mercury.

Né Farrokh Bulsara, de parents appartenant à la communauté Parsi, originaire de l’ouest de l’Inde, Feddie Mercury a su se démarquer en tant que chanteur, auteur-compositeur, pianiste, largement reconnu pour la grande force de sa voix et sa capacité à atteindre des registres très aigus. notes pendant vos performances.

Personnalité publique ouvertement gay à une époque où cela lui aurait coûté même ses propres contrats de disques, Mercury témoigne d’une position progressiste dans laquelle, quelle que soit l’identité sexuelle des gens, tout le monde peut être ému du monde si vous avez la bonne musique. et voix. Voici une compilation de ses meilleures chansons.

Reine tueuse (1974)

Concernant son troisième album studio, « Killer Queen » commence à présenter les premières indications de la formation de Queen dans son identité musicale. Avec l’une des chorales les plus marquantes de la carrière du groupe, Freddie Mercury brille dans cette mélodie soft rock qui avance avec la cadence d’une valse.

Bohemian Rhapsody (1975)

Depuis ses débuts hypnotiques a cappella, on sait que nous sommes sur le point d’entendre quelque chose qui défie les conventions traditionnelles de la musique. En six minutes, Freddie Mercury parvient à construire un récit épique sur la lutte d’un homme contre lui-même, qui affronte même son créateur (Dieu) alors qu’il est tiraillé entre le bien et le mal. Aussi cryptique que puisse être son écriture, c’est un message auquel tout le monde peut s’identifier.

Quelqu’un à aimer (1976)

La ballade incontournable de tous ceux qui rêvent de trouver l’amour dans cette vie. Utilisant un rythme qui rappelle beaucoup les louanges gospel, Freddie Mercury élève une prière puissante dont la mélodie est devenue un grand favori au cinéma et à la télévision, en particulier lorsqu’il s’agit du genre « comédie romantique ».

Nous sommes les champions (1977)

Considéré comme l’un des hymnes les plus célèbres du rock, la chanson est actuellement utilisée comme emblème des victoires dans les événements sportifs, bien que sa présence dans la culture populaire ait été notée grâce à l’universalité de son message : « Nous sommes des champions. Mercure crie dans son chœur.

Sous pression (1981)

Considérée comme « l’une des collaborations les plus légendaires de l’histoire du rock », la chanson est le fruit d’une rencontre entre David Bowie et les membres du groupe, puisque le rockeur allait interpréter les choeurs de la chanson « Cool Cat » , étant insatisfaits du résultat, ils ont commencé à travailler à partir de zéro sur cet hymne sur la pression de la vie moderne.

Je veux me libérer (1984)

Avec un clip vidéo controversé dans lequel les membres de Queen cherchaient à tourner en dérision les feuilletons britanniques, « I Want To Break Free » est un autre bel exemple de la grande habileté avec laquelle Mercury a atteint des registres vocaux avec lesquels des centaines de chanteurs ne peuvent que rêver. , délivrant un message fort sur la liberté personnelle.