6 substituts de sucre naturels parfaits pour la pâtisserie

Il y a une raison pour laquelle la plupart d’entre nous ont la dent sucrée: le sucre est délicieux et il rend la nourriture que nous mangeons vraiment agréable. Et il fait plus que simplement adoucir nos desserts préférés. Il ajoute de l’humidité et de la texture aux produits de boulangerie; il aide à faire une mie tendre pour le gâteau; il aide les biscuits à se répandre et caramélise pour les faire brunir; et il prolonge la durée de conservation des aliments en agissant comme un conservateur.

Mais le sucre (blanc et brun) regorge de calories vides qui, lorsqu’elles sont trop consommées, peuvent conduire au diabète et à l’obésité. Il existe une variété de substituts de sucre naturels que vous pouvez utiliser à la place du sucre blanc ou brun. Bien qu’ils soient encore denses en calories, ils contiennent des nutriments supplémentaires qui peuvent en faire un choix légèrement meilleur. N’oubliez pas: vous voulez toujours en profiter avec modération.

Notez que pour la cuisson, vous ne pouvez généralement pas simplement remplacer une alternative au sucre sans autre changement. Vous devrez ajuster les ratios des autres ingrédients pour obtenir le résultat souhaité que vous recherchez. Les alternatives au sucre donneront également une saveur différente (mais souvent savoureuse!), Vous voudrez donc garder à l’esprit ce qui est le plus approprié pour ce que vous faites.

Sucre aux dattes

Le sucre de datte est déshydraté, moulu à la date. Parce que c’est le fruit entier, il contient les vitamines, les minéraux, l’acide folique et les fibres que vous obtiendriez à partir de dattes entières. Il représente également les deux tiers des calories du sucre blanc et, grâce à sa teneur en fibres, son index glycémique est bas, ce qui signifie qu’il n’augmentera pas la glycémie lorsqu’il est consommé avec modération.

Plantable

Comment l’utiliser: Le sucre de datte est excellent dans les chips, les crumbles, saupoudré comme garniture sur le yogourt et les flocons d’avoine, ou même comme édulcorant pour vinaigrette. Il est également délicieux dans les produits de boulangerie comme les gâteaux aux épices, les gâteaux aux carottes ou tout ce qui bénéficierait de la saveur de caramel et de miel que vous obtenez des dattes. Vous pouvez remplacer 2/3 de tasse pour 1 tasse de sucre blanc ou brun, mais le sucre de datte a tendance à sécher les produits de boulangerie, alors compensez en augmentant l’humidité. De plus, le sucre de dattes ne se dissout pas pendant la cuisson comme le sucre de canne, donc si vous l’utilisez dans des pâtes, ajoutez de l’eau bouillante au sucre de dattes pour le dissoudre légèrement en premier.

sucre d’érable

Le sucre d’érable est du sirop d’érable déshydraté en granules brun clair. Il ajoute une riche saveur de caramel et d’érable. Il est riche en minéraux comme le manganèse, le fer et le potassium et moins calorique que le sucre (30 calories contre 48 par cuillère à soupe). Bien que l’un des substituts du sucre les plus chers, le sucre d’érable est vraiment délicieux.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Comment l’utiliser: Le sucre d’érable est merveilleux lorsqu’il est utilisé pour le granola maison, dans une compote de fruits ou ajouté au café. Il peut être utilisé comme substitut individuel du sucre lors de la cuisson, bien que vous souhaitiez peut-être le couper à 3/4 de tasse, car la saveur est vraiment forte. Vous pouvez l’utiliser pour tout, des brownies et biscuits aux gâteaux et tartes, à condition que vous appréciiez le goût de l’érable. Coupez les autres liquides de votre recette de 2 à 3 cuillères à soupe pour compenser.

Stevia

Vous êtes probablement assez familier avec la stevia, qui est devenue très populaire comme substitut du sucre zéro calorie au cours des dernières années. La stévia provient des feuilles d’un arbuste sud-américain. Il peut être jusqu’à 300 fois plus sucré que le sucre, a une saveur légèrement différente de celle du sucre et a un arrière-goût que certains trouvent désagréable.

Cuisine de Headbanger

Comment l’utiliser: Utilisez une très petite pincée pour sucrer les boissons, les flocons d’avoine ou le yogourt. Comme substitut dans les produits de boulangerie, vous voudrez utiliser 1/4 à 1/2 cuillère à café pour chaque tasse de sucre. Vous devrez réduire la quantité de liquide dans la recette et remplacer le volume par des ingrédients comme la compote de pommes, la purée de citrouille ou des poudres comme le mesquite. La chose la plus simple à faire est d’utiliser des recettes qui contiennent déjà de la stévia.

Fruit de moine

L’édulcorant ou extrait de fruit de moine provient d’un petit fruit cultivé en Asie du Sud-Est appelé luo han guo. Le jus du fruit est séché en une poudre, qui peut ensuite être utilisée comme édulcorant. L’édulcorant aux fruits de moine peut être jusqu’à 300 fois plus sucré que le sucre, mais sa douceur provient en fait d’antioxydants appelés mogrosides plutôt que de fructose ou de glucose. Le résultat? Douceur naturelle zéro calorie qui a moins d’impact sur votre taux de sucre dans le sang.

L’édulcorant ou l’extrait de fruit de moine provient d’un petit fruit cultivé en Asie du Sud-Est appelé luo han guo. Sasimoto / Alamy

Comment l’utiliser: Utilisez juste une petite pincée dans votre café ou votre thé ou pour sucrer les sauces à l’avoine, au glaçage ou aux desserts. La cuisson au four peut être un peu délicate car le fruit du moine est tellement plus sucré que le sucre, vous en utiliseriez donc beaucoup moins et vous devrez compenser la structure que vous perdriez. Lakanto est une marque qui mélange des fruits de moine avec d’autres ingrédients comme la fibre de tapioca, l’inuline de racine de chicorée et l’érythritol pour créer un substitut qui peut être utilisé comme substitut individuel du sucre sans affecter la texture de ce que vous cuisinez.

Sucre de coco

Tout à la noix de coco a fait fureur au cours des dernières années, et le sucre de coco n’est pas différent. Il provient de la sève du cocotier. Bien qu’il ait une saveur caramélisée, semblable à la mélasse, qui soit délicieux, il est malheureusement tout aussi calorique que le sucre, riche en fructose (un incontournable pour les diabétiques) et présente des avantages minimes pour la santé. Mais si vous l’appréciez avec parcimonie, cela peut vraiment faire chanter les desserts.

Mike Smith / AUJOURD’HUI

Comment l’utiliser: Vous pouvez utiliser le sucre de coco de la même manière que vous utilisez le sucre de table, en le remplaçant un à un par du sucre blanc ou brun dans les recettes. Notez que vous voudrez ajouter un peu d’humidité supplémentaire aux produits de boulangerie, en particulier si vous remplacez la cassonade, car le sucre de coco conduira à un produit final plus sec et plus dense.

Sirop de Yacon

Le sirop de yacon provient de la plante yacon, un légume-racine sud-américain qui ressemble à une igname. Le sirop riche et noir contient un niveau élevé de fructooligosaccharides, un composant que le corps ne peut pas facilement digérer, qui sert de prébiotique sain pour l’intestin. Le sirop de Yacon peut aider à la satiété, donc vous restez rassasié plus longtemps, son index glycémique est très bas (il se situe à 1 sur une échelle de 1 à 100!) Et il contient environ un tiers des calories du sucre. Une note de prudence: vous voulez absolument en profiter avec modération, car en faire trop peut entraîner des gaz et d’autres problèmes digestifs.

Tranches séchées de tubercule de yacon, sirop et poudre. Marek Uliasz / Alamy

Comment l’utiliser: Garnissez vos crêpes et gaufres de sirop de yacon, utilisez-le dans des sauces sucrées, sur du yogourt ou des flocons d’avoine et dans des smoothies. Pour la cuisson, vous pouvez remplacer une partie du sucre par du sirop de yacon pour aider à réduire les calories et à abaisser l’indice glycémique de votre plat.