6 séries pour voir si vous êtes un fan d’Outlander

Depuis son inclusion dans le catalogue Netflix, Outlander est devenue l’une des séries d’époque les plus regardées. Les fans de fiction ont augmenté grâce au fait que maintenant, la bande qui suit l’histoire de Jamie Fraser (Sam Heughan) et Claire Fraser (Catriona Balfe), peut être vue partout dans le monde.

Outlander est l’une des séries d’époque les plus regardées. Photo: (IMDB)



Cependant, depuis mai 2020, les adeptes de cette production basée sur les livres de Diana Gabaldón n’ont aucune nouvelle de la manière dont l’intrigue se poursuivra. La quatrième saison de Outlander C’est le dernier qui a été publié sur Netflix et le cinquième n’arrivera qu’en septembre 2021, donc de Spoiler, nous trouvons six séries pour voir ce que le prochain épisode arrive sur la plate-forme.

6 séries pour voir si vous êtes fan de Outlander.

1. Abbaye du centre-ville

C’est une série dramatique qui se déroule en 1912 après le naufrage du Titanic. Dans le comté anglais du Yorkshire une famille, les Crawley, perd son futur héritier après le crash du navire et, par conséquent, l’arrivée d’un cousin qui prendra sa place ne plaira pas aux serviteurs ou aux aristocrates.

Downtown Abbey est disponible sur Amazon Prime. Photo: (IMDB)



Bien que le protagoniste n’ait pas l’humilité du Fraser ni ne vive dans les épreuves de Outlander, l’intrigue est similaire et le cadre beaucoup plus. Disponible sur Amazon Prime.

2. Luna Nera

C’est une histoire surnaturelle dans laquelle Ade, une jeune sage-femme, se rend dans une famille de la classe supérieure pour aider à donner naissance à un bébé. Mais, son pressentiment que l’enfant naîtra mort déclenchera un événement pire: elle et sa grand-mère, son assistante, seront accusées de sorcellerie et ils n’auront d’autre choix que de fuir pour se sauver.







Il se déroule en Italie au XVIIe siècle et, bien que l’histoire d’amour ne prédomine pas comme dans Outlander, le protagoniste subit la même accusation que Claire Fraser, qui a également été qualifiée de sorcière et condamnée à mourir sur le bûcher. Disponible sur Netflix

3. Anne avec un E

C’est aussi une série d’époque, qui se déroule en 1980, qui raconte l’histoire de deux frères, Mathew et Marilla, qui vivent ensemble depuis qu’ils ne se sont jamais mariés et décident d’adopter un enfant pour les aider dans leur ferme. Cependant, celle qui arrive est la jeune Anne, une orpheline de 13 ans qui leur apprendra qu’elle est bien plus efficace que ce à quoi ils s’attendent. Disponible sur Netflix.







4. Quand appelle le cœur

Elizabeth Tatcher est une jeune enseignante issue d’une famille aisée élevée dans la haute société, mais subit un choc culturel lorsqu’elle décide de quitter le grand monde pour enseigner dans une petite ville minière. Son arrivée sera jugée dans un premier temps et elle devra apprendre à démontrer aux habitants de sa nouvelle maison quelles sont ses valeurs. Disponible sur Netflix.







5. Velours

Situé en 1958 en Espagne, une jeune couturière et héritière d’un grand empire, les Galeries Velvet, décident de défier les normes de l’époque et de vivre leur amour à tout prix. Bien sûr, avant de pouvoir s’installer en couple, ils devront passer par différents obstacles, notamment le fait que personne ne veuille les voir ensemble. Disponible sur Netflix.

Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre sont les protagonistes de cette histoire. Photo: (IMDB)



6. Merlin

Aussi bien que dedans Outlander, la série qui raconte l’histoire du magicien de tous les temps, Merlin, fait preuve de fidélité et de camaraderie. Le jeune sorcier offrira son soutien au roi Arthur tout au long de sa vie et, avec sa magie et le courage de son ami, ils forgeront le meilleur règne. Bien qu’avant, Merlin doive éviter d’être découvert et brûlé sur le bûcher. Disponible sur Netflix.