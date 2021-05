La pandémie de coronavirus continue de hanter le monde entier et, maintenant, la deuxième vague a commencé dans différents pays d’Amérique latine. Par conséquent, il n’y a rien de mieux que de prendre soin de vous en profitant des plateformes numériques, qui vous proposent les six meilleures séries d’amour.

6 séries d’amour à apprécier ce week-end:

1. Jane la Vierge:

Jane est une fille qui passe son temps à travailler et vit avec sa mère et sa grand-mère, qui ont recommandé à sa petite-fille que, pour ne pas tomber enceinte, elle doit toujours rester vierge et elle le fait. Cependant, en raison d’une erreur avec son patron, elle tombe enceinte et sa vie change complètement.

Saisons: 5

Où le voir? Netflix

Jane la Vierge. Photo: (Netflix)



2. Outlander:

Claire Randall, infirmière de la Seconde Guerre mondiale, retourne en Angleterre après la bataille et, avec son mari Frank, se rend en Écosse pour prendre des vacances. Cependant, dans le pays voisin, la protagoniste finit par être transportée en 1743 où elle rencontre son véritable amour, Jamie Fraser et, par conséquent, doit se battre entre la décision de retourner à sa vie dans le futur ou de rester dans le passé.

Saisons: 5

Où le voir? Netflix







3. Un endroit pour rêver:

Mel est une infirmière praticienne qui, après avoir subi l’une des pires tragédies de sa vie, décide de tout abandonner et de déménager dans une ville reculée de Californie. Mais, elle se rend compte qu’il ne sera pas si facile de s’adapter jusqu’à ce qu’elle rencontre Jack, qui se charge de lui montrer toutes les bonnes choses de sa nouvelle maison.

Saisons: 2

Où le voir? Netflix

Jack et Mel sont les protagonistes de cette histoire d’amour. Photo: (IMDB)



4. Le début de tout:

La peintre, mondaine, icône du jazz et épouse du grand Scott Fitzgerald, Zelda Sayre Fitzgerald, est le protagoniste de cette série. Au fil des chapitres, vous pouvez entrevoir l’histoire de l’écrivain de Gatsby le magnifique et, à son tour, comment elle est tombée amoureuse de son mari. Une histoire d’amour passionnée qui a dépassé les limites du temps.

Saisons: 1

Où le voir? Vidéo Amazon Prime







5. Pour toujours:

June et Oscar sont un couple marié qui mène une vie confortable mais prévisible en dehors de la Californie. Peu à peu, ils découvrent que depuis des années, ils ont eu les mêmes conversations, mangé les mêmes plats et même allés aux mêmes lieux de vacances. Alors, pour mettre fin à leur monotonie, ils partiront pour un voyage de ski qui, sans le savoir, changera complètement leur vie.

Saisons: 1

Où le voir? Vidéo Amazon Prime







6. Amour moderne:

Ce sont des histoires uniques sur les joies et les difficultés de l’amour: une amitié improbable, un amour qui refait surface, un mariage à son pire, une date qui n’aurait peut-être pas été et une famille non conventionnelle. Cinq rapports inspirés de la chronique du New York Times: Modern Love.

Saisons: 1

Où le voir? Vidéo Amazon Prime