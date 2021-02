6 secrets de votre mobile Xiaomi que vous devez connaître

Nous ne pouvons pas nier que Xiaomi est l’une des marques les plus populaires dans le paysage de la technologie mobile à part entière et c’est La firme chinoise a toujours été caractérisée par l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Pour cette raison, peu d’utilisateurs ont un téléphone Xiaomi entre leurs mains et nous savons également que de nombreux propriétaires de Xiaomi nous lisent jour après jour. Pour cette raison à tous et grâce à nos collègues d’Urban Tecno, Nous vous disons six secrets pour tirer le meilleur parti de votre mobile Xiaomi et que vous ne saviez probablement pas.

Tirez le meilleur parti de votre smartphone avec ces astuces simples

La première astuce concerne l’appareil photo de notre smartphone et c’est que malgré le fait que l’application Xiaomi puisse sembler un peu simple, a caché de nombreux paramètres secrets. Pour les activer, il suffit d’aller dans l’Explorateur de fichiers, le dossier Documents, DCIM et de créer un dossier à l’intérieur appelé Lab_options_visible comme indiqué dans la vidéo. De cette façon, nous activerons de nombreuses fonctions expérimentales vraiment intéressantes dans l’application appareil photo.

La deuxième astuce consiste à activer un menu caché sur notre appareil Xiaomi avec plusieurs fonctions supplémentaires. Pour le montrer, il suffit d’installer l’application gratuite Paramètres cachés pour MIUI à partir du magasin d’applications Google. Tellement facile et simple.

La troisième astuce est l’une de celles que nous aimons, non seulement à cause de sa simplicité, mais aussi parce qu’elle est vraiment utile. Il s’agit simplement de commander les icônes sur notre bureau en secouant le mobile. De cette façon et d’un seul et rapide geste, nous aurons tout l’ordinateur et de très belles applications. Si vous souhaitez plus d’informations, dans cet article, nous vous expliquons déjà comment le faire étape par étape. Il n’y a aucune perte.

Nous passons à la quatrième astuce qui consiste en placer une boule flottante sur l’écran de notre mobile qui nous aide à accéder rapidement aux paramètres et aux autres fonctions du terminal. S’il est vrai que beaucoup de gens peuvent être dérangés, il existe de nombreuses utilisations que l’on peut donner à cette petite boule d’autant plus qu’elle est entièrement personnalisable. Pour l’activer, il suffit d’aller dans les paramètres supplémentaires de notre appareil et de cliquer sur l’option flottante comme indiqué par nos collègues d’Urban Tecno dans la vidéo.

La cinquième astuce rendra notre téléphone beaucoup plus rapide et plus fluide, car il consiste à forcer les graphiques de notre appareil afin que, lorsqu’il s’agit de profiter de nos jeux vidéo préférés, ils soient beaucoup mieux. Pour ce faire, il vous suffit d’activer le mode développeur et cliquez sur l’option Force4xMSAA. Si vous ne savez pas comment activer le mode développeur, nous vous laissons un article qui l’explique parfaitement.

La dernière astuce est parfaite pour tous ceux qui n’ont pas de téléphones puissants et / ou de dernière génération. Il s’agit simplement de désactiver les animations depuis le menu développeur lui-même préalablement activé ce qui fera moins souffrir notre smartphone lors de l’ouverture et / ou de la fermeture des applications et lors du déplacement entre les différents menus.

Comme nous pouvons le voir, les téléphones Xiaomi ont de nombreux paramètres secrets qui servent à tirer le meilleur parti de nos téléphones. Quelle est votre astuce préférée?

