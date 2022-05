6 règles les plus étranges que les parents célèbres font suivre à leurs enfants

La parentalité est déjà assez difficile pour les gens ordinaires, mais plus encore pour une célébrité. Être une célébrité signifie être constamment sous les yeux du public, ce qui n’est pas ce qu’il y a de mieux pour les parents célèbres.

Les parents célèbres doivent gérer la célébrité et les difficultés de la parentalité en même temps. Bien qu’elles puissent avoir du mal avec cela, les célébrités essaient toujours de faire de leur mieux pour élever leurs enfants.

De nombreuses célébrités ont des règles pour que leurs enfants maintiennent la discipline et leur apprennent à se comporter de manière appropriée en public.

Alors que certaines célébrités ont des règles décentes, d’autres ont des règles étranges qui peuvent sembler étranges aux gens ordinaires.

Voici quelques-unes des règles les plus étranges que les parents célèbres font suivre à leurs enfants.

1. Kristen Bell et Dax Shephard enferment leurs enfants dans leur chambre la nuit.

Photo : DFree/Shutterstock

Bell et Shephard sont connus pour les règles étranges qu’ils font suivre à leurs enfants. L’une des règles les plus étranges qu’ils aient est d’enfermer leur fille dans sa chambre la nuit.

Selon Parents, Bell a révélé en 2018, lors de la première de son documentaire, PANDAS, qu’elle avait l’habitude d’enfermer sa fille de 3 ans, Delta, dans sa chambre lorsqu’elle se couchait.

« Mon fils de 3 ans [Delta] décidé d’arrêter de dormir il y a environ neuf mois. Et tous les soirs, quand on la met au lit, elle allume les lumières, ce qui énerve la gamine de 4 ans [Lincoln], » dit-elle.

«Et elle déplacera des meubles, et elle frappera à la porte avec différents jouets durs. Nous avons changé le [doorknob]. Nous avons tourné la serrure à l’extérieur. »

Elle a en outre reconnu qu’elle pensait que c’était controversé, cependant, cela a fonctionné pour sa fille car elle dormait bien.

Cependant, Bell et Shephard ont révélé sur le podcast Armchair Expert que les deux enfants dormaient maintenant dans leur chambre avec eux. Bell a dit: « Tu sais que les filles dorment sur le sol de notre chambre. »

2. Kourtney Kardashian n’autorise pas les micro-ondes dans sa cuisine.

Kardashian est connue pour mener une vie saine et elle impose la même chose à ses enfants. Alors que beaucoup de ses règles impliquent un mode de vie sain, certaines peuvent sembler un peu étranges.

Selon People, Kardashian a écrit dans un article de blog sur son site Web qu’elle n’utilisait pas de micro-ondes.

Au lieu de cela, elle utilise un four grille-pain ou une cuisinière lorsqu’elle a besoin de chauffer des aliments.

Elle a en outre écrit qu’elle pensait que l’utilisation d’un micro-ondes pouvait être nocive pour les enfants. En conséquence, elle s’est débarrassée de son micro-ondes dans sa maison.

« Quand j’ai eu Mason, j’ai fait beaucoup de recherches liées à la santé et j’ai décidé de me débarrasser de mon micro-ondes quand j’ai lu que les toxines des récipients en plastique pouvaient être transférées aux aliments lorsqu’ils étaient réchauffés (cela s’applique également aux récipients en plastique sans BPA), » elle a écrit.

Khloe Kardashian a également publié une histoire sur ses réseaux sociaux où elle a mentionné que Kourtney ne croit pas à l’utilisation d’un micro-ondes.

3. Blake Lively et Ryan Reynolds n’utilisent pas de pronoms masculins autour de leurs enfants.

Photo : DFree/Shutterstock

Cette règle peut sembler étrange, cependant, il y a plus que cela. Dans une interview avec Glamour, Lively a expliqué pourquoi le couple évite d’utiliser des pronoms masculins autour de leurs enfants.

« Mon mari était comme, ‘Pourquoi est-ce que je dis toujours il?’ Et j’ai dit, ‘C’est ce qu’on nous apprend.’ Alors il ramassera, comme une chenille, et au lieu de dire : ‘Comment s’appelle-t-il ?’ il dira : ‘Comment s’appelle-t-elle ?’ », a-t-elle dit.

Elle a en outre mentionné que le couple avait également interdit le mot « autoritaire » dans leur foyer.

Elle a dit: «Mais mon mari a dit: ‘Je ne veux plus jamais utiliser ce mot. Vous n’avez jamais entendu un homme appelé autoritaire.

Il semble que le couple veuille élever ses enfants dans un environnement non sexiste.

Selon Real Simple, même Lively a été nommé d’après le frère de sa grand-mère. Le couple a également donné le nom de «James» à l’une de leurs filles dans l’espoir de leur enseigner l’égalité des sexes.

Lively a révélé à People : « En ce moment, ma fille pense qu’il n’y a pas de différence entre elle et un garçon. Elle peut faire tout ce qu’il peut faire. Elle a toutes les opportunités qu’il a. Elle n’apprend rien de différent.

4. Kylie Jenner et Travis Scott demandent aux invités de porter des masques chirurgicaux lors de leur visite.

Il semble que Jenner était assez prudente avec son enfant, Stormi. Bien que tout le monde ait été prudent pendant la pandémie de COVID-19, cette règle peut être compréhensible. Cependant, Jenner a appliqué cette règle en 2018, bien avant que la pandémie ne se produise.

Une source proche de Jenner a révélé à Hollywood Life : « Kylie a des boîtes de masques médicaux à porter autour de Stormi parce qu’elle ne veut pas qu’elle soit exposée à des germes, elle est toujours toute neuve. »

Il semble que Jenner voulait protéger Stormi de tout germe nocif. De plus, elle s’est également assurée que la chambre de Stormi était remplie de choses 100% écologiques, selon TMZ.

Des articles comme la table ou le lit de Stormi étaient organiques et la peinture sur tous les articles était sans produits chimiques. Tout ce avec quoi Stormi est entré en contact était également considéré comme respectueux de l’environnement.

5. Will Smith et Jada Pinkett-Smith laissent leurs enfants choisir leur propre punition.

Photo : Lev Radin/Shutterstock

Lorsque les enfants font quelque chose de mal, les parents prennent normalement des mesures pour que leurs enfants réalisent ce qu’ils ont fait. Cependant, les Smith n’ont pas du tout puni leurs enfants.

Selon E-News, Will a révélé dans une interview avec Metro que Jada et lui n’avaient pas puni les enfants. Au lieu de cela, ils ont laissé les enfants choisir leur punition. Will a mentionné qu’il voulait que ses enfants, Jaden et Willow, soient responsables de leurs actes.

Il a déclaré: « La façon dont nous traitons nos enfants est qu’ils sont responsables de leur vie. Notre concept est, aussi jeune que possible, de leur donner le plus de contrôle possible sur leur vie. »

Jaden a également mentionné que cette règle parentale fonctionnait pour lui et l’aidait à prendre des décisions responsables.

« D’autres adolescents vont à des fêtes et parfois je [am] comme, ‘Pourquoi suis-je ici en ce moment?’ Et la plupart du temps, je pars sur-le-champ », a-t-il déclaré.

« Certaines choses que je n’aime pas faire, que d’autres adolescents font. Tout le monde pense que depuis que tu fais des films, tu vas à des fêtes, et j’aime faire la fête, mais pas des fêtes d’adolescents normales. »

Selon Daily Mail, Will a révélé que le couple suivait cette règle depuis que Jaden était enfant.

Il a dit: « Nous ne croyons généralement pas aux punitions. À partir du moment où Jaden avait cinq ou six ans, nous le faisions asseoir, et tout ce qu’il avait à faire était de pouvoir expliquer pourquoi ce qu’il avait fait était la bonne chose pour sa vie. ”

6. Cardi B et Offset n’autorisent pas leur fille à aller dormir chez elle.

Laisser vos enfants aller dormir chez leurs amis peut sembler une bonne chose pour les enfants, mais Cardi B ne le pense pas.

Dans une interview avec le magazine W, Cardi B a révélé qu’elle allait être la mère stricte de sa fille, Kulture.

Elle a mentionné que lorsqu’elle était enfant, sa mère ne lui permettait pas d’aller dormir chez ses amis. Cardi B a mentionné qu’à l’époque, elle n’écoutait pas sa mère et y allait souvent sans que sa mère le sache.

Elle a dit: «Mais je l’ai quand même fait. J’ai rejoint un gang. Si elle m’avait laissé sortir aussi souvent que je le voulais, je serais probablement mort ou je me serais fait couper le visage. Ou été une mère adolescente.

En tant qu’adulte, elle comprend pourquoi sa mère a fait cela à l’époque et envisage de faire de même avec Kulture.

Elle a également déclaré: «Je vais être très stricte. Comme, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.

Comme elle l’a mentionné, elle va au-delà pour obtenir ce que ses enfants veulent. Selon Gens, Cardi B a acheté une petite voiture Rolls-Royce pour Kulture qui commence à 3 000 €.

Alors que Cardi B laisse ses enfants avoir ce qu’ils veulent, elle les empêche de faire ce qu’ils veulent faire.

Sanika Nalgirkar est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.