6 règles inhabituelles que Johnny Depp aurait fait suivre à Amber Heard

Alors que le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard touche à sa fin, il appartiendra à un jury de délibérer sur les énormes quantités de preuves de chaque côté.

En ligne, il est impossible d’échapper aux preuves de Depp sur les nombreuses choses abusives qu’il prétend qu’Amber Heard a faites pendant leur relation.

Nous avons vu des experts peser sur le langage corporel de Mme Heard, ses sanglots sans larmes et bien plus encore. Nous avons également entendu parler de certaines des règles bizarres que Heard aurait fait suivre à Depp.

Mais qu’en est-il de Depp ?

Voici 6 règles que Johnny Depp aurait fait suivre à Amber Heard.

1. Il aurait demandé à Heard de l’aider lors de sa cure de désintoxication en août 2014

Au cours de la deuxième journée du procès, on a demandé à Amber Heard pourquoi elle était présente lors de la cure de désintoxication de Depp à l’été 2014, et en réponse à la question, Mme Heard a répondu « parce qu’il me l’a demandé ».

Elle a alors dit que c’était « une idée stupide » et ne savait pas pourquoi les médecins n’étaient pas intervenus.

2. Il aurait essayé de l’empêcher de travailler dans des films, affirme-t-elle.

En novembre 2014, Heard a décrit des difficultés avec Depp, et quand il s’agissait de rôles pour des films, il s’énervait quand il apprenait qu’elle prenait des réunions et des auditions.

Heard dit que lorsque Depp a trouvé le scénario d’un rôle qui lui a été envoyé, il « m’a explosé ».

NBC News rapporte que les accusations sont allées plus loin, Depp accusant Heard d’avoir tenté de coucher avec l’écrivain pour ces parties ou accusant le réalisateur d’avoir un motif en raison d’une invitation à se rencontrer à la maison.

3. Johnny Depp aurait embauché une infirmière pour garder un « œil » sur Amber Heard.

Lors de son témoignage, Heard a affirmé que Depp l’avait présentée à un médecin qui lui avait assigné une infirmière pour l’aider à résoudre ses problèmes de dépendance.

Heard a affirmé que l’infirmière avait été désignée comme « compagnon de voyage » qui « garderait un œil » sur elle et rapporterait tout au médecin de Depp, le Dr Kipper, qui le rapporterait à Depp.

4. Il n’autoriserait pas une demande de contrat de mariage.

Heard affirme que Depp a refusé lorsqu’elle a essayé de lui poser des questions sur une demande de contrat de mariage.

Pendant qu’il était à la barre, Heard a cité Depp disant à propos d’un contrat de mariage, « si jamais tu m’en proposais un, je le déchirerais. »

Elle a affirmé que Depp lui avait dit, « le seul moyen de s’en sortir est la mort ».

5. Johnny Depp aurait essayé de contrôler ce que portait Amber Heard.

Heard a déclaré au tribunal que Depp ferait des commentaires sur ses vêtements et la dégraderait pour s’habiller sexuellement.

« C’était comme, ‘Oh, vraiment ? C’est ce que tu portes ? Pas étonnant que tu sois choisi pour ces rôles' », a déclaré Heard. « Et ça a juste continué. Et puis il y aurait eu une explosion. »

Elle a également allégué qu’il demanderait l’accès aux scripts de ses prochains films et passerait en revue la garde-robe pour s’assurer qu’elle ne s’habillait pas de manière inappropriée.

6. Amber Heard dit que Johnny Depp ne lui a pas permis de filmer des scènes de sexe.

Elle a affirmé que la seule raison pour laquelle elle avait été autorisée à jouer dans le film « Magic Mike XXL » de 2015 était qu’elle avait négocié avec lui et prouvé que son personnage ne serait pas sexualisé, contrairement à d’autres dans le film de strip-teaseuses.

« Je n’allais pas jouer un personnage sexualisé », a déclaré Heard. « Je portais un minimum de maquillage dans le film – pas de vêtements sexy, pas de scènes de baisers, pas de scènes de sexe. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes peut-être victime de violence conjugale, n’hésitez pas à garder cette liste à portée de main pour élaborer une stratégie de sortie sécuritaire. Il existe des tonnes de ressources gratuites pour les personnes victimes de violence conjugale – vous n’êtes pas seul.

Comprendre les nuances de toutes les ressources peut être écrasant, cependant, vous pouvez démarrer avec la ligne d’assistance nationale sur les abus domestiques à tout moment de la journée en appelant le 1-800-799-7233.

Kurtis Condra est un écrivain spécialisé dans l’actualité et le divertissement des célébrités. Pendant son temps libre, il écrit de la poésie dans la baie brumeuse de San Francisco. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur son Instagram.