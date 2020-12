6 raisons pour lesquelles la Latina en moi aime ‘Selena: The Series’

Ayant grandi en tant que jeune Latina regardant et écoutant les médias américains, il n’y avait pas beaucoup d’artistes latins que je pouvais admirer.

Puis un jour, mon père m’a montré une performance d’un artiste Tejano chantant «Como La Flor» et je suis tombé amoureux.

Elle a incarné tous les mouvements de danse que j’ai appris en grandissant et a chanté dans la langue que ma famille parlait toujours. Selena Quintanilla a certainement été une source d’inspiration pour tous les jeunes Latinas du pays.

Sa mort inattendue a dévasté les communautés Latinx à travers l’Amérique, alors qu’elle devenait la représentation artistique de la communauté de la musique et de la danse interculturelles. Sa mort a également laissé de nombreuses questions, non seulement sur ce qui a conduit au moment tragique, mais aussi sur qui elle était en tant que personne.

Le biopic de 1997 avec Jennifer Lopez a répondu à beaucoup de ces questions et a donné aux fans un regard plus profond sur sa vie, mais la nouvelle série Netflix, Selena: la série, qui met en vedette Christian Serratos, donne aux fans une idée de la dynamique familiale en jeu et représente un style de vie auquel tant de jeunes Latinas peuvent s’identifier.

Voici 6 raisons pour lesquelles la jeune Latina en moi est fangirling over Selena: la série:

1. La série illustre les difficultés de grandir avec des parents latinos stricts et surprotecteurs.

Mon père ne voulait même pas avoir une conversation avec moi sur les garçons.

C’était toujours simple: finir l’école avant d’avoir un petit ami. Je n’avais pas le droit de sortir avec des garçons, de rester dehors après 17 heures ou même de quitter la maison sans avoir fini mes devoirs.

Dans la série, il y a plusieurs scènes de Selena faisant des tentatives infructueuses de s’échapper de la maison pour aller voir un simple film avec des amis, ce qui témoigne de l’expérience de nombreux jeunes Latinas ayant des parents stricts et surprotecteurs, car cela fait partie de la culture.

Envie d’aller au cinéma? Nan. Envie de sortir manger? Nan.

Et si vous avez ce petit aperçu d’un oui, cela s’accompagne d’une pléthore de restrictions.

2. La série humanise la lutte pour équilibrer votre passion et vos relations.

Les détails de Selena luttant pour vivre une vie d’adolescente normale, tels que la difficulté à équilibrer l’école, à nouer des relations avec des amis et des intérêts amoureux, et à être en tournée, se concrétisent à travers cette série.

La série suit la vie de Selena au lycée, où elle devient un peu distraite de son travail scolaire en raison du temps extrême investi dans les répétitions et les concerts du week-end. En raison de son temps limité, elle est incapable d’explorer ses intérêts amoureux et de nouer des amitiés en dehors du groupe.

Finalement, elle a quitté l’école pour être scolarisée à la maison pendant qu’elle est en tournée et obtient son diplôme un peu plus tard. Bien que cette situation soit un peu unique, chaque Latina peut comprendre la lutte pour suivre votre rêve tout en prenant du temps pour les personnes que vous aimez.

3. La jeune Latina en moi comprend parfaitement la lutte pour apprendre l’espagnol.

En grandissant, Selena a chanté en espagnol, mais n’a en fait appris l’espagnol courant que plus tard dans la vie. C’est une Américaine d’origine mexicaine de troisième génération qui a grandi en parlant anglais à la maison toute sa vie.

La lutte en tant que Latina pour apprendre sa langue maternelle est une expérience relatable pour beaucoup de Latinas qui grandissent aux États-Unis, y compris moi.

La discrimination à laquelle les Latinos parlent réellement espagnol est une raison majeure pour laquelle beaucoup de parents Latinx n’enseignent pas l’espagnol à leurs enfants comme première langue.

De plus, alors que beaucoup d’entre nous sont fiers d’être Latinx, nous avons souvent du mal à nous assimiler en raison de la pression sociétale.

Le défi d’être élevé aux États-Unis, mais d’avoir une famille née ailleurs, est courant pour tous les Latinos de deuxième et troisième génération.

4. La crise d’identité du fait d’être américain et latinox est réelle.

Dans la série, la famille Quintanilla est déterminée à sortir un album crossover anglais, mais la compagnie musicale avec laquelle ils sont signés semble avoir d’autres projets.

La famille devient alors frustrée et Selena se retrouve avec une grave crise d’identité: mexicaine ou américaine?

5. Son sens de la mode, son maquillage et son style général représentent les Latinas partout.

Rouge à lèvres. Denim taille haute et moulant. Crop tops. Selena était une icône de la mode.

La série donne vie à l’amour de la mode de Selena et à son rêve d’ouvrir des boutiques à travers le pays. Cela montre aux téléspectateurs à quel point Selena était authentique et comment elle est toujours restée fidèle à elle-même, même lorsqu’elle luttait contre une industrie très sexiste.

Pour les Latinas, le rouge à lèvres, les créoles et le jean taille haute sont nos vies. Nous bercons le rouge à lèvres depuis la nuit des temps et nous ne quitterons pas la maison sans lui!

6. La série raconte la vérité authentique sur la dynamique familiale de Selena.

Regarder la série vous permet de mieux comprendre la pression subie par Selena, AB et Suzette par leur manager, qui est également leur père.

Et pourtant, même lorsque des tensions surgissent, vous pouvez voir l’amour et l’admiration que leur père a pour eux et l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre dans la série – en particulier entre Selena et Suzette.

AB et Suzette sont toujours heureux pour Selena lorsqu’elle remporte un prix et prend son succès et leur propre succès, plutôt que de se sentir enragée et envieuse.

C’est la dynamique de nombreuses familles latino-américaines: pression des parents et petits arguments idiots, mais tous par amour.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations.