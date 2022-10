6 raisons pour lesquelles jouer avec votre mobile ordinaire n’est pas la meilleure option

Si vous avez toujours pensé que votre produit phare est le meilleur mobile pour jouer, vous n’avez peut-être pas raison.

C’est clair. De plus en plus de jeux sortent pour les mobiles Android et iPhone. S’il est vrai que ces téléphones sont prêts à jouer, n’offrent pas la meilleure expérience possible lorsque vous jouez à des jeux vidéo avec des graphismes très élevés.

Pour ce faire, ce que nous faisons habituellement est de baisser les graphismes du jeu en question pour éviter les problèmes de surchauffe ou de latence, mais aujourd’hui, nous allons vous dire pourquoi ce n’est peut-être pas une très bonne idée de jouer à des jeux exigeants sur notre smartphone habituel.

1. Votre smartphone n’est pas conçu pour les longues sessions de jeu

Normalement, les entreprises nous proposent généralement une variété de terminaux mobiles. Les fabricants ont tendance à se concentrer sur la portabilité, la convivialité et le faible poids lorsqu’il s’agit d’un mobile normal.. Ils fabriquent des terminaux plus fins, qui ont moins de batterie que les téléphones portables conçus pour les jeux. Par conséquent, votre mobile devra d’abord être chargé pour pouvoir continuer à jouer pendant de longues sessions.

Cependant, un mobile conçu pour jouer est généralement plus épais afin d’avoir une meilleure batterie et des systèmes de refroidissement, ce qui permet à la batterie de durer plus longtemps pendant que vous jouez.

2. Le FPS : un autre « tueur de batterie »

Les panneaux mobiles ont généralement des taux de rafraîchissement différents. Dans un mobile standard, ce taux de rafraîchissement varie généralement entre 60 et 120 Hz ces derniers temps. Le «taux de rafraîchissement adaptatif» nous semblera sûrement familier. Cette technologie a été adaptée par les constructeurs pour proposer un rafraîchissement d’écran variable selon l’application que l’on utilise. Encore une super idée pour nous faire économiser de la batterie.

Dans le cas des mobiles de jeu, ils sont conçus pour résister à des taux de rafraîchissement élevés et ne pas perdre autant de puissance de batterie qu’un appareil normal. Donc, sûrement, un mobile normal avec le taux de rafraîchissement maximal devrait dépenser plus que le mobile de jeu.

3. Le taux d’échantillonnage, ce grand différenciateur que très peu de gens connaissent

Nous connaissons tous le taux de rafraîchissement ou Hz d’un panneau, mais nous ne connaissons pas tous le taux d’échantillonnage. Pour expliquer ce qu’est le taux d’échantillonnage et pourquoi il est essentiel si nous voulons jouer, nous commentons que c’est la vitesse à laquelle notre smartphone communique avec le toucher de nos doigts. C’est-à-dire, les fois où il vérifie l’écran que nous interagissons avec lui.

Pourquoi est-ce vital dans certains jeux vidéo ? Certains jeux vidéo (en particulier les jeux de compétition) nécessitent une réponse rapide de notre part. Si nous avons un taux d’échantillonnage plus faible, il faudra plus de temps pour interagir avec le jeu vidéo. Sinon, si nous avons un taux d’échantillonnage plus élevé, nous pouvons avoir une expérience plus fluide avec le jeu vidéo auquel nous jouons.

Ces dernières années, des constructeurs comme Nubia avec son RedMagic ou Xiaomi avec son BlackShark ont ​​augmenté le taux d’échantillonnage des écrans pour rendre l’expérience plus fluide.

4. La surchauffe… le pire ennemi de nos smartphones

Cela nous sera tous arrivé. Chaque fois que nous jouons ou avons un téléphone portable avec des applications exigeantes et, surtout, pendant la saison estivale, nous réalisons que notre terminal surchauffe en excès. Pour cela, les entreprises tentent d’améliorer leurs systèmes de réfrigération.

Même ainsi, il existe des terminaux, tels que les fleurons actuels qui ils ne sont toujours pas préparés pouvoir faire face à la charge des jeux vidéo et les bornes sont encore incapables d’évacuer toute la chaleur. Par expérience, je peux vous dire que cela a été mon cas avec le Xiaomi 12 Pro.

Quelle est la différence alors avec les smartphones gaming ? Les entreprises qui créent ces appareils réfléchissent à ces problèmes et, par exemple, Nubia avec son RedMagic 6S Pro opte pour inclure un ventilateur interne dans vos appareils, ce qui améliore le refroidissement et nous remarquons à peine les problèmes lors de la lecture. Une sacrée avance.

D’autres marques augmentent leur système de refroidissement sans utiliser le ventilateur et obtiennent également de très bons résultats. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi les téléphones de jeu sont plus épais et plus lourds.

5. Si vous dépassez votre téléphone, les goulots d’étranglement du processeur

En lien avec le point précédent, il y a les processeurs. Chaque fois que le les processeurs sont plus puissants au fil des années. Cela signifie qu’il faut plus de dissipation pour que les processeurs ne souffrent pas. Si le processeur de notre smartphone n’a pas une bonne dissipation, on verra ça avec le temps commence à perdre des FPS, gelant les jeux dans leurs moments de plus grand stress.

En entrant dans un pic de température, le processeur fermera les applications pour essayer de dissiper cette température maximale.Dans les mobiles préparés, la dissipation est plus grande, donc les jeux ont généralement une plus grande stabilité. Le Ram supplémentaire fourni avec ces appareils permet également aux jeux de fonctionner plus facilement.

6. Le corps du smartphone comprend également des améliorations

S’il est vrai que les téléphones ordinaires sont conçus pour avoir des lignes moins agressives et être plus beaux, les téléphones de jeu ont boutons supplémentaires pour améliorer l’expérience de jeu.

Dans les mobiles de jeu, nous avons normalement des boutons tactile ou physique qui agissent comme des déclencheurs pour des jeux de tir ou « shooters ». Autres appareils, Ils ont une partie tactile à l’arrière. Les lignes de ces appareils sont plus agressives, comme c’est le cas avec des téléphones comme le Lenovo Legion.

Chaque problème peut avoir une solution

D’après tout ce que nous avons mentionné ci-dessus, il peut être clair pour nous que les fabricants de téléphones portables ordinaires peuvent avoir des problèmes lorsqu’il s’agit d’avoir de longues sessions de jeu. Mais tous les problèmes peuvent avoir une solution avant d’acheter un nouveau mobile de jeu.

Dans ce cas, il y a accessoires qui peuvent nous aider avec l’un des plus gros problèmes, qui est le chauffage ventilateurs de refroidissement mobiles.

