6 paramètres que je configure toujours sur mon nouvel Android

Ce sont les 6 premières choses que je fais lorsque j’achète un nouveau téléphone Android.

Lorsque je reçois un nouveau mobile, je personnalise toujours le menu des paramètres rapides d’Android

rejoindre la conversation

Noël est un bon moment pour acheter un nouveau mobile ou l’offrir en cadeau à un ami ou à un membre de la famillemais au-delà de l’illusion d’avoir un nouvel appareil avec un meilleur écran plus puissant et des caméras plus dissolvantes, il peut être fastidieux de devoir configurez-le à partir de zéro et mettez-le à votre goût.

Pour cette raison, aujourd’hui je suis ici pour vous aider dans cette tâche, puisque je vais vous dire ce qu’ils sont. Les 6 paramètres que je configure toujours lorsque je reçois un nouveau mobile Android.

Activer la navigation gestuelle

La première chose que je fais après avoir restauré mon compte Google et mes applications sur un nouvel Android est activer la navigation gestuellecar les boutons de l’écran sont presque toujours activés et ceux-ci Ils ne sont pas confortables pour moi de me déplacer dans l’interface du smartphone.

Pour activer la navigation gestuelle sur n’importe quel mobile Android, il vous suffit d’accéder à la section Système qui est dans le menu réglages depuis votre terminal, entrez dans la rubrique gestesappuyez sur le bouton système de navigation et activez l’option navigation gestuelle.

Désinstallez tous les Bloatware de l’appareil

Après avoir activé la navigation gestuelle, la prochaine étape que j’entreprends pour configurer mon nouveau mobile est désinstaller toutes les applications préinstallées par le fabricant du terminal, également appelées Bloatware.

Je le fais parce que ces applications ne me sont pas utiles et qu’elles sont utiliser inutilement le stockage et les ressources de mon terminal car vous ne les utiliserez probablement jamais.

Personnaliser le menu des paramètres rapides

L’un des éléments de l’interface Android que j’utilise le plus est le menu des paramètres rapides et, à cause de cela, une autre chose que je fais lorsque j’ai un nouveau mobile est personnalisez-le en y ajoutant de nouveaux éléments et en déplaçant d’autres qui étaient déjà présents.

Pour personnaliser le menu des paramètres rapides la première chose que vous devez faire est glisser vers le bas deux fois depuis le haut de l’écran pour afficher le menu des réglages rapides et cliquez sur l’icône crayon qui apparaît dans le coin inférieur droit.

Une fois dans le menu d’édition des paramètres rapides, il vous suffit de appuyez longuement sur un élément pour le déplacer ou pour l’inclure ou le supprimer de ce panneau.

Nous recommandons que placez les quatre raccourcis que vous utilisez le plus en hautpuisque ce seront ceux qui apparaîtront lorsque vous afficherez le panneau de notification.

Définir le mode veille

Un autre des paramètres que je configure toujours sur mon nouvel Android est le mode veille, une fonctionnalité de la fonction Digital Wellbeing qui me permet de définir les heures de la journée pendant lesquelles je veux me « désintoxiquer » depuis le mobilecar, une fois activé, ce mode assombrit l’écran, assombrit le fond d’écran et Activer le mode Ne pas déranger pour que je ne reçoive que les notifications que j’ai marquées comme prioritaires.

Pour activer et configurer le Rest Mode sur votre mobile Android Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Entrez dans la rubrique Bien-être numérique et contrôle parental depuis les réglages depuis votre smartphone

depuis les depuis votre smartphone Cliquez sur l’option mode repos

Appuyez sur le bouton déroulant de la section routine de repos et choisissez les heures pendant lesquelles vous souhaitez que le mode veille s’active

et choisissez les heures pendant lesquelles vous souhaitez que le mode veille s’active Agrandir la rubrique Personnaliser et configurez les différentes options du mode veille

Accélérez les animations d’interface pour rendre le mobile plus rapide

Malgré le fait que les processeurs mobiles Android deviennent de plus en plus puissants et que leurs écrans sont plus fluides, chaque fois que je configure un nouveau mobile, j’utilise une astuce simple pour accélérer les animations de l’interface et ainsi améliorer mon expérience utilisateur.

La première chose que vous devez faire pour accélérer vos animations d’interface utilisateur est activer les options de développement et pour cela vous devez suivre les étapes suivantes :

au sein de la réglages depuis votre mobile rendez-vous dans la rubrique informations téléphoniques

depuis votre mobile rendez-vous dans la rubrique Appuyez 7 fois sur l’option numéro de build

Une fois les options du développeur activées, accédez-y depuis la section Systèmelocalisez les options Echelle d’animation de fenêtre, Echelle d’animation de transition et Echelle de durée d’animationcliquez sur chacun d’eux et changer la vitesse d’animation à 0.5X.

Vérifier les mises à jour logicielles en attente

La dernière chose que je fais quand je reçois un nouveau mobile est vérifier si l’appareil a une mise à jour logicielle en attente et pour effectuer cette tâche, il vous suffit d’entrer le réglages de votre terminal, accédez à la rubrique Système et cliquez sur l’option Système de mise à niveau. Une fois dans ce menu, je clique aussi généralement sur le bouton Rechercher des mises à jour pour vérifier qu’il n’y a pas de mises à jour en attente.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?