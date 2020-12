6 nouvelles fonctionnalités de Spotify Wrapped de cette année

J’ai vraiment commencé la course pour y arriver avant tout le monde avec le Snapdragon 888 de Qualcomm, et Motorola prend le gant en annonçant un nouveau Moto G avec des spécifications phares.

Le Spotify Wrapped 2020 est devenu l’un des sujets du moment: un an de plus, Spotify nous donne l’occasion de rencontrer les artistes avec lesquels nous avons passé le plus de temps au cours de l’année écoulée, et le chansons qui ont le plus sonné au cours des derniers mois.

Mais cette année, Spotify est allé encore plus loin, incorporant une série de nouvelles fonctions disponible dans le 2020 enveloppé, qui n’ont jamais été présentés dans ce tour d’horizon annuel des goûts musicaux auparavant.

« Quiz », accent sur les podcasts et plus de nouvelles de Spotify Wrapped 2020

La nouvelle a été annoncée par Spotify lui-même sur son blog d’actualités officiel. Dans la publication, ils expliquent que l’expérience personnalisée disponible à la fois dans leurs applications pour iOS et Android et dans sa version Web est déjà devenue toute une tradition pour ses utilisateurs, grâce à son idée d’extraction de données pour générer un expérience personnalisée individuel pour chacun des millions de personnes qui utilisent la plateforme.

En ce sens, ils indiquent que cette année ils ont voulu pousser cette expérience plus loin grâce à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Nouveaux quiz qui vous permettent de tester vos compétences lorsqu’il s’agit de prédire les podcasts ou les artistes auxquels vous avez le plus joué. Option à suivre l’histoire de votre chanson titre 2020, pour voir votre parcours tout au long de l’année, de sa première pièce à sa 100e, et tout se joue entre les deux. En savoir plus sur la lecture de podcasts, complété par le nombre de minutes que les utilisateurs ont passé à écouter des podcasts et les podcasts les plus addictifs de l’année. Utilisateurs Premium Ils peuvent accéder à de nouveaux badges qui couronnent les auditeurs avec différents titres en fonction de la façon dont ils écoutent. Par exemple, si plusieurs de vos listes de lecture ont gagné de nouveaux abonnés, vous serez un pionnier. Si vous avez entendu une chanson avant qu’elle ne soit géniale (50 000 écoutes), vous obtiendrez le badge Pioneer. Et selon le nombre de chansons que vous avez ajoutées aux listes de lecture cette année, vous pourriez devenir un collectionneur. Listes de lecture personnalisées cela vous aidera à tirer le meilleur parti de ce que vous avez entendu cette année. Ils vont de « Your Top Songs », les chansons que vous avez le plus aimé cette année dans un endroit pratique, à « Missed Hits », notre playlist de découverte enveloppée dans laquelle nous recommandons des versions 2020 similaires que vous n’avez pas écoutées et que nous pensons que vous pourriez apprécier. aimer. Tendances pour les non-abonnés qui permettent aux personnes du monde entier qui n’ont pas de compte Spotify de voir les tendances mondiales de ceux qui sont des utilisateurs: les artistes les plus écoutés, les podcasts les plus écoutés et plus encore.

Toutes ces fonctions sont disponibles sur le site officiel de Spotify Wrapped 2020. Cependant, si vous avez l’application Spotify sur votre mobile, vous verrez une carte sur l’écran initial à partir de laquelle vous pouvez accéder à votre propre résumé annuel personnalisé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂