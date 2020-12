6 nouvelles fonctionnalités à «  dérouler  » dans votre Spotify 2020 emballé – Spotify

Hier, nous avons révélé le musique et podcasts les plus diffusés sur Spotify dans le monde en 2020, ainsi que certaines des tendances qui prennent d’assaut l’écoute. Mais aujourd’hui, tout tourne autour de vous en tant que Spotify Expérience personnalisée enveloppée 2020 devient disponible pour les auditeurs du monde entier.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs éligibles peuvent accéder à leur expérience Wrapped personnalisée exclusivement dans l’application mobile Spotify sur iOS et Android. Comme d’habitude, Wrapped de cette année regorge d’informations sur les artistes, les chansons, les genres et les podcasts qui ont défini votre écoute en 2020 – et il est créé à partir de données uniques à chaque auditeur.

Cette année, en plus de tout ce que les fans aiment le plus chez Wrapped, nous avons également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités pour vous aider à approfondir vos habitudes d’écoute.

1. Nouveaux quiz dans l’application vous permettent de tester vos compétences pour prédire les meilleurs podcasts, artistes et même la décennie la plus diffusée.

2. Vous pouvez suivre le Histoire de votre 2020 avec votre Meilleure chanson pour assister au voyage de votre chanson phare tout au long de l’année, de son premier flux à son 100e et tous les écoutes notables entre les deux.

3. Nous partagerons un une plongée plus profonde dans l’écoute de podcast, avec le nombre de minutes que les utilisateurs ont passé à écouter et le podcast le plus intéressant de l’année.

4. Les utilisateurs Premium peuvent espérer nouveaux badges qui couronnent les auditeurs avec divers titres en fonction de la façon dont ils écoutaient. Par exemple, si un certain nombre de vos listes de lecture gagnent de nouveaux abonnés, vous serez un Tastemaker. Si vous avez écouté une chanson avant qu’elle ne soit cool (c’est-à-dire 50 000 streams), vous obtiendrez le Pionnier badge. Et en fonction du nombre de chansons que vous avez ajoutées aux listes de lecture cette année, vous pourriez devenir un Collectionneur.

5. Nouvelles listes de lecture personnalisées vous aidera à tirer le meilleur parti de ce que vous avez écouté cette année. Celles-ci vont de Vos meilleures chansons, les chansons que vous avez le plus aimées cette année dans un endroit pratique, pour Coups manqués, notre playlist de découverte emballée où nous vous recommandons des versions 2020 similaires populaires que vous n’avez pas écoutées et que nous pensons susceptibles de vous plaire. De plus, les auditeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada peuvent approfondir certains de vos meilleurs artistes de 2020 en Enregistré, une expérience multimédia qui met en valeur vos meilleurs artistes 2020.

6. Enfin, pour la première fois, nous sommes ouvrir le monde de Wrapped aux non-utilisateurs. (Comment est-ce pour lutter contre FOMO?) Même si vous n’êtes pas abonné à Spotify, vous pouvez toujours consulter les dernières tendances d’écoute mondiales de Spotify. Que vous regardiez le podcast le plus écouté ou la décennie que le monde a le plus écoutée, les non-utilisateurs peuvent désormais rejoindre la conversation qui clôt notre année en streaming. Découvrez la nouvelle expérience sur Spotify.com/Wrapped sur votre bureau ou votre navigateur mobile.

Comme d’habitude, aujourd’hui marque également le dévoilement de notre Wrapped Creator Experience pour les podcasteurs et les artistes. Les créateurs peuvent accéder à leur propre microsite personnalisé Wrapped avec toutes les façons dont leurs fans ont écouté cette année. Check-out Spotify pour les artistes et Spotify pour les podcasteurs pour apprendre plus.

Trouvez encore plus enveloppé dans notre Dossier de presse.