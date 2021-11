6 moments majeurs de « Red Table Talk » de Vénus et Serena Williams avec Will Smith

Will Smith est intervenu pour remplacer temporairement sa femme Jada Pinkett Smith pour le dernier épisode de « Red Table Talk », mettant en vedette Venus et Serena Williams.

L’acteur, qui incarne le père des stars du tennis dans le prochain drame biographique « King Richard », a parlé aux sœurs de leur carrière révolutionnaire dans un sport à prédominance blanche et de la façon dont elles ont priorisé leur santé mentale face à la négativité.

« King Richard » raconte l’histoire de la façon dont Richard Williams a entraîné ses filles avec la conviction inébranlable qu’elles allaient changer le sport du tennis. Deux jours seulement avant la sortie du film en salles, Venus, 41 ans, et Serena, 40 ans, Williams a visité « Red Table Talk » où Smith a également réfléchi à la façon dont le contenu du film faisait de lui un meilleur parent.

Les sœurs Isha Price et Lyndrea Price, qui ont travaillé sur « King Richard », et la matriarche Oracene Price ont rejoint la séance lors de la première interview de la famille ensemble.

Voici quelques faits saillants de leur conversation émotionnelle et honnête.

1) L’importance de la foi

Venus Williams a expliqué que la première leçon enseignée dans leur foyer était la « spiritualité » et « mettre Dieu en premier ».

Lorsque Smith s’est demandé comment leur foi affectait leur entraînement, Serena Williams a révélé que ses croyances déterminent comment elle traite les gens en dehors du terrain et comment elle aborde les matchs.

« Cela vous enlève presque un peu de pression parce que personne ne veut gagner ce match plus que moi », a déclaré Serena Williams. « Mais, pour nous, il y a quelque chose de beaucoup plus grand auquel nous croyons et que nous savons être vrai. »

Les plus jeunes sœurs Williams ont déclaré que la foi est un « oreiller sur lequel se rabattre » après la compétition.

Serena Williams s’est souvenue d’un moment où elle a participé au tournoi Indian Wells Masters à l’âge de 19 ans.

Certains membres de la foule ont hué Serena et Richard Williams après avoir entendu une rumeur selon laquelle leur père aurait convaincu Vénus de se retirer de la compétition pour aider sa sœur à gagner.

Pour l’aider à rester concentrée, Serena Williams priait à chaque changement afin de ne pas pleurer devant les spectateurs.

Elle a expliqué: « Nous avons dû faire face à différentes choses que, très franchement, personne n’a pu affronter au tennis. Cela a été très, très difficile. C’est pourquoi nous sommes si proches les uns des autres. «

2) Interview virale de Venus Williams

Au cours de leur discours, Smith a diffusé un extrait d’une interview de 1995 qui est récemment devenue virale, où un journaliste a remis en question à plusieurs reprises la confiance de Venus Williams, 14 ans.

Son père est intervenu pour demander pourquoi le journaliste encourageait le doute.

En regardant la vidéo, Venus Williams a ri et a révélé : « Je n’ai jamais regardé ça depuis ce jour. »

Elle a ajouté que l’interaction était « intense » et qu’elle avait l’impression que le journaliste la « harcelait ».

Une fois que le trio a fini de rire, Smith a déclaré que l’interaction lui avait appris un conseil parental important.

Il a remarqué que dans le clip, Venus Williams souriait lorsque son père, que l’acteur appelait un « lion », la défendait.

« Mon père était aussi un lion », a déclaré Smith. « Mais, il me mordait de temps en temps. »

Il a ajouté : « Ce que j’ai vu dans tes yeux, c’est que tu avais un lion, mais il ne te mordrait jamais. »

Richard Williams a montré à Smith ce que cela signifie de protéger ses enfants tout en veillant à ce qu’ils ne « se fassent pas accidentellement parfois dans ma rage ».

Will Smith incarne le père de Serena et Venus Williams dans « King Richard ». HBO Max

3) Comment gérer les ennemis

Concernant la façon dont les athlètes gèrent les messages haineux, ils ont fait référence aux commentaires de Venus Williams plus tôt cette année.

Lors d’une conférence de presse à Roland-Garros en juin, la sœur aînée de Williams a déclaré : « Je sais que chaque personne qui me pose une question ne peut pas jouer aussi bien que moi et ne le fera jamais. Alors, peu importe ce que vous dites ou ce que vous écris, tu ne m’allumeras jamais de bougie. »

Serena Williams a ajouté que si les gens parlent d’eux, cela signifie qu’ils vont bien.

« En fait, je n’entends que des choses positives », a reconnu Serena Williams, alors que sa sœur et Smith éclataient de rire. « C’est à quel point je suis bon pour le bloquer. »

4) Se souvenir de Yetunde

Les sœurs Isha et Lyndrea Price et la mère Oracene Price sont apparues pour les dernières minutes de l’interview.

Smith a demandé à la famille ce qu’elle ressentait en voyant leur défunte sœur Yetunde Price, tragiquement tuée en 2003, représentée dans « King Richard ».

Serena Williams a commencé: « Je pense que j’ai pleuré tout le temps. Chaque fois qu’elle est entrée dans le film personnellement, je viens de commencer… » avant de s’arrêter.

Alors que Serena Williams essuyait ses larmes et que les autres sœurs commençaient à pleurer, sa mère a ajouté : « C’était un moment calme. Je pense que parce que nous savons comment c’était. C’était juste quelque chose que vous essayez de mettre dans le dos de votre l’esprit et je ne veux pas me souvenir. »

Venus Williams est intervenu et a appelé sa sœur aînée un membre original de « Team V ».

5) La réaction de Willow Smith au « King Richard »

Lyndrea Price, qui a travaillé avec le département des costumes et de la garde-robe sur le film, s’est demandé si les proches de Smith étaient liés au « King Richard ».

Smith a déclaré que sa famille aimait le film et que sa fille, Willow Smith, avait remarqué que l’acteur avait commencé à incarner les enseignements de Richard Williams après le tournage.

« Elle a dit: » C’est pourquoi vous avez commencé à m’appeler trois fois par jour « », a plaisanté Smith alors que la famille riait.

Il a ensuite fait référence à une phrase du film où Vénus et Williams disent à leur père qu’il est leur meilleur ami.

Imitant la voix de Willow Smith, il a dit que sa fille lui avait dit : « OK, je comprends. Tu veux être mon meilleur ami maintenant. »

6) Conseils aux familles élevant des enfants prodiges

Smith voulait que Williams partage des conseils pour les parents qui ont des rêves ambitieux pour leurs enfants.

Venus Williams a souligné l’importance d’avoir un système de soutien solide.

Elle a dit : « L’une des meilleures choses qu’on nous ait jamais dites, et pourquoi nous sommes si proches, c’est que vos sœurs sont vos meilleures amies.

Avant la fin de l’entretien, elle a noté que le succès peut provenir de n’importe où.

« Peu importe d’où vous venez », a-t-elle déclaré, ajoutant que les valeurs sont l’ingrédient clé pour atteindre les objectifs.