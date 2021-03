6 mois d’été pourraient être la norme d’ici 2100, selon une étude

Réchauffement climatique changera la durée des quatre saisons, suggère une nouvelle étude, faisant potentiellement des étés de six mois la norme dans l’hémisphère nord d’ici 2100.

En revanche, hivers pourrait durer moins de deux mois par an, tandis que le printemps et l’automne étaient également plus courts. Ces changements saisonniers drastiques auraient des impacts de grande envergure sur le monde, perturbant l’agriculture et le comportement animal, augmentant la fréquence des vagues de chaleur, des tempêtes et des incendies de forêt et, en fin de compte, posant « des risques accrus pour l’humanité », ont écrit les auteurs de l’étude.

« Les moustiques tropicaux porteurs de virus sont susceptibles de s’étendre vers le nord et de provoquer des épidémies explosives pendant des étés plus longs et plus chauds », ont écrit les chercheurs dans leur étude, publiée le 19 février dans le journal. Lettres de recherche géophysique .

Ces impacts potentiels, ainsi que d’autres, «accentuent l’urgence de comprendre» comment les saisons se transforment avec changement climatique et si cette transformation se poursuivra à l’avenir.

Pour le savoir, les auteurs de l’étude ont examiné les données historiques quotidiennes de température de 1952 à 2011 dans l’hémisphère nord. Plus précisément, ils voulaient voir comment le début des nouvelles saisons changeait d’année en année. L’équipe a défini le début de l’été comme le début des températures dans les 25% des températures les plus chaudes, en moyenne de 1952 à 2011. Ils ont défini l’hiver comme le début des températures dans les 25% les plus froids de la même période, tandis que l’automne et le printemps étaient en compris entre.

Les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, été allongé de 78 à 95 jours entre 1952 et 2011. Pendant ce temps, l’hiver est passé de 76 à 73 jours. Les saisons de transition ont également diminué, avec un raccourcissement printanier de 124 à 115 jours et l’automne de 87 à 82 jours. Les températures moyennes ont changé en conséquence pendant cette période; l’été et l’hiver sont devenus plus chauds.

L’équipe a également utilisé des modèles climatiques pour prédire à quel point les saisons sont susceptibles de changer à l’avenir. Dans le scénario du statu quo (c’est-à-dire si aucun effort n’est fait pour atténuer le réchauffement climatique), le printemps et l’été commenceront un mois plus tôt en 2100 qu’en 2011, tandis que l’automne et l’hiver commenceront un demi-mois plus tard. En conséquence, l’hémisphère nord passera plus de la moitié de l’année en été – et les températures estivales moyennes sont devrait seulement augmenter .

Ce changement saisonnier aurait un impact sur tout, de la migration des oiseaux à la croissance des cultures, touchant pratiquement tous les aspects de la terre la biosphère, a écrit l’équipe. Prévenir les changements les plus choquants dans les saisons de notre planète à l’avenir commence par une réduction drastique émission de dioxyde de carbone à présent.

