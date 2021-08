Août est venu et une nouvelle quinzaine est arrivée avec des avant-premières incontournables sur toutes les plateformes. Tous les services de streaming préparent de gros paris pour les prochains jours, mais surtout les leaders du secteur : Netflix et Disney+. Les géants auront du nouveau contenu qui s’annonce incontournable pour tous les fans. Rencontrez les 6 meilleurs !

6 meilleures premières Netflix et Disney + pour la première quinzaine d’août

Quand la deuxième saison de Control Z est-elle diffusée sur Netflix ?

La deuxième saison de Control Z arrivera sur Netflix le 4 août. Après le succès du premier volet, le show reviendra dans un contexte de pure revanche. « Cette année scolaire, leurs secrets ne seront pas les seuls en danger. Quelqu’un leur fera payer pour tous les dégâts qu’ils ont causés », est le synopsis officiel.







Quand la quatrième saison de Good Girls est-elle diffusée sur Netflix?

La saison 4 de Good Girls sur Netflix sera diffusée le 31 août. Malheureusement, en raison d’un différend entre NBC et le géant du streaming, ce sera le dernier volet de la série à succès qui est tombée amoureuse de millions de fans.







Quand est-ce que The Kissing Stand 3 sort sur Netflix ?

The Kissing Stand 3 sera présenté en première le mercredi 11 août sur Netflix. « L’été avant de partir pour l’université, Elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à l’autre bout du pays avec Noah, son incroyable petit ami, ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec Lee, son meilleur ami. Ce qui l’un d’entre vous va nous briser le cœur dans le dernier volet de cette trilogie ? » C’est le synopsis officiel de cette comédie romantique réalisée par Vince Marcello et basée sur les romans de Beth Reekles.







Quand la deuxième saison de Valeria sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Le 13 août, la deuxième saison de Valeria, cette comédie espagnole avec Diana Gómez, également célèbre pour La Casa de Papel, arrivera sur Netflix. « Valeria et ses amis sont de retour avec une deuxième série d’histoires d’amour et de drames », est la vente officielle des nouveaux épisodes.







Quand est-ce qu’Et si… en première ? sur Disney+ ?

Le premier épisode de Et si…? sur Disney + sera présenté en première le mercredi 11 août. À partir de ce jour, il y aura une première par jour jusqu’à neuf chapitres. Il s’agit de la première série animée Marvel de la phase 4 à être diffusée en streaming.







Quand la troisième saison de Big Heroes : The Series est-elle diffusée sur Disney + ?

La troisième saison de Big Heroes : The Series arrive sur Disney +. L’émission a été diffusée à l’origine sur Disney XD et Disney Channel entre 2017 et 2019, mais migrera désormais vers l’écran de diffusion en continu dans le cadre de la stratégie de Disney visant à supprimer son contenu de la télévision.