6 jeux à télécharger gratuitement sur PC, PS4 et Xbox: un week-end avec terreur et shooter sans payer un euro

L’initiative Play at Home de Sony est renouvelée avec un incontournable, mais il y a plus de jeux à découvrir ces jours-ci.

Nous avons parcouru les principaux magasins de jeux vidéo un vendredi de plus à la recherche de jeux vidéo pour passer le week-end sans payer un seul euro de plus. Cette fois, avec deux œuvres hautement recommandées, l’une d’elles poursuivant l’engagement de PlayStation à donner à ses utilisateurs une raison de continuer à rester chez eux en ces mois de restrictions sociales. Au total, il y a six titres que nous pouvons télécharger ou essayer dans les prochains jours où l’action, la course et la terreur spatiale ne manquent pas.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Que diriez-vous d’un peu de terreur spatiale pour commencer le week-end? Grâce à Epic Games Store, nous avons la possibilité de télécharger gratuitement Alien Isolation, l’un des meilleurs exposants du genre sorti ces dernières années, idéal pour tout fan du film tourné par Ridley Scott il y a plus de 40 ans.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Maîtrisez un jeu de société débordant de vie dans lequel chaque phase de l’aventure est tirée d’un jeu de rencontres légendaires que vous choisissez. Avec ces mots, Hand of Fate 2 est présenté, un jeu d’exploration de fantaisie sombre et de donjon que nous pouvons télécharger gratuitement avec l’Epic Games Store ces jours-ci.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

PlayStation poursuit son initiative Play at Home et nous invite à télécharger au plus vite l’une des meilleures aventures signées par ses études internes ces dernières années. Nous parlons d’Horizon: Zero Dawn, un jeu vidéo en monde ouvert qui nous a fait voyager avec Aloy à travers des terres dominées par d’énormes machines.

Type: Essai pour une durée limitée!

Avec Xbox Live Gold, nous avons une nouvelle opportunité de jouer à Metro: Last Light Redux, le deuxième titre de la série d’action et de tir à la première personne de 4A Games qui nous ramène dans le métro de Moscou pour affronter les horreurs qui y attendent dans un post -un monde apocalyptique.

Type: Essai pour une durée limitée!

Avec son nouvel opus annoncé il y a quelques jours, vous avez peut-être voulu prendre quelques courses à WRC 9, le jeu vidéo du Championnat du Monde des Rallyes sorti à la fin de l’année dernière avec plusieurs améliorations afin de garantir l’immersion maximale du joueur. Essai gratuit sur Xbox Live Gold.

Type: Essai pour une durée limitée!

Si vous cherchez une proposition pour jouer avec jusqu’à trois amis, nous vous recommandons Warhammer: Vermintide 2, disponible ces jours-ci pour un accès sur Steam. C’est un jeu vidéo d’action coopératif avec des moments qui sont un pur spectacle et une recréation de l’univers sombre de Warhammer digne d’éloges.

