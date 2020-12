6 «Jeopardy! Questions sur les émissions de télévision auxquelles les fans de culture pop peuvent répondre

Il existe de nombreux jeux télévisés dans le monde, mais peu sont aussi populaires et influents que Péril!. Animé depuis de nombreuses années par l’incomparable Alex Trebek, le spectacle a servi de toile de fond à de nombreux après-midi de farniente à la maison. Avec la mort récente de Trebek, les fans sont toujours aux prises avec le déroulement du spectacle – et apaisent leur âme avec un classique Péril! indices des épisodes passés entre-temps.

Quand est-ce que «Jeopardy!» débuts à la télévision?

CONNEXES: Seuls les vrais fans de « Doctor Who » peuvent répondre à la question « Jeopardy » sur la série britannique

Alors que de nombreux fans peuvent savoir que Péril! est une émission de télévision classique du passé, peu réalisent probablement à quel point la série a vraiment. Il a d’abord été créé à la télévision en 1964, avec un format de concours de quiz.

Il a été remanié en 1974, puis à nouveau en 1984. La version 1984 de l’émission est celle à laquelle la plupart des fans s’identifient car c’est la même année qu’Alex Trebek est venu à bord en tant qu’animateur de la série.

Trebek a apporté le mélange parfait de dignité et d’humour à son rôle d’hôte de Péril! – et pour de nombreux fans, toujours en deuil de son récent décès suite à des complications du cancer, personne ne pourra jamais le remplacer. Trebek était à l’avant-garde de plusieurs des plus grands épisodes de la série, y compris quelques-uns qui comportaient des indices avec une culture pop bien définie.

‘Péril!’ questions sur les émissions de télévision classiques

Alex Trebek sur le tournage de «Jeopardy!» | Frederick M. Brown / Getty Images

Dans un épisode de 1995, Trebek a présenté un indice en énonçant une phrase simple qui incluait le mot-clé «MTV flics». Les fans de la culture pop spirituelle n’auraient probablement pas à réfléchir trop longtemps à cet indice et devraient être en mesure d’identifier une émission de télévision révolutionnaire des années 80 mettant en vedette l’acteur populaire Don Johnson – Miami Vice.

UNE Péril! épisode diffusé en 1999 présentait un indice qui aurait pu déconcerter les fans qui n’avaient jamais regardé un épisode de Jours heureux. L’indice, tel que lu par Trebek, était «Jonathan Winters a fourni de nombreux moments de joie en tant que Mearth, l’énorme enfant de ce couple titre. Ceux qui aiment la culture pop des années 70 seraient probablement en mesure de répondre tout de suite, en identifiant correctement la série comme Mork et Mindy, une émission mettant en vedette Robin Williams.

Une autre émission de télévision classique qui a été incluse comme indice sur Péril! était une sitcom énervée qui a engendré plusieurs retombées. L’indice faisait référence aux cotes élevées de l’émission dans les années soixante-dix, donc cela aurait pu déconcerter les fans pendant une minute – c’est-à-dire jusqu’à ce que les aficionados de la culture pop réduisent le calendrier et choisissent l’émission comme Tous dans la famille.

Trois « Jeopardy! » questions sur les émissions acclamées par la critique

L’émission d’aujourd’hui présente un message spécial au nom de tout le monde dans le Jeopardy! famille. Alex a enregistré des émissions jusqu’au 25 décembre 2020. Elles seront diffusées comme il l’entendait, en son honneur. – Jeopardy! (@Péril) 9 novembre 2020

Plus d’une fois, Péril! a présenté des spectacles d’indices qui avaient reçu un énorme succès critique. Un épisode de 2005 du jeu télévisé comprenait l’indice suivant: «Une vraie« beauté américaine », Alan Ball a créé cette magnifique série HBO. Les fans qui ont répondu « qu’est-ce que Six pieds sous terre»Aurait remporté le grand prix, faisant référence à une série qui était un incontournable de la programmation du début des années 2000.

Un épisode de 2013 du jeu télévisé comprenait un indice qui a mis les participants au défi de nommer une série des années 1960 mettant en vedette Carl Reiner. Naturellement, la série en question était Le spectacle de Dick Van Dyke, une série qui est toujours considérée comme l’une des meilleures émissions jamais diffusées à la télévision.

Enfin, les fans de la culture pop auraient eu leur apogée avec une question posée dans un épisode de 1993 Péril! L’épisode comportait un indice mentionnant Lara Flynn Boyle dans la catégorie «TV Teens». Les spectateurs doivent pouvoir identifier correctement Pics jumeaux, une émission diffusée en 1990, dirigée par le réalisateur tristement controversé David Lynch.

Certainement, Péril! a été responsable de nombreux points de discussion pour les téléspectateurs au fil des ans – et a inclus une pléthore de références intéressantes à la culture pop dans le format de l’émission.