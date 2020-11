6 groupes et idoles apparus dans la nouvelle version Singalong de « Dynamite » de BTS

Même si BTSnouvel album de ÊTRE La sortie est prévue pour le 20 novembre, les garçons ont surpris les fans avec une nouvelle version de «Dynamite» qui avait plusieurs visages familiers aidant les garçons à chanter la chanson. Voici tous les Étiquettes à succès les artistes que vous attendiez, et quelques-uns que vous ne connaissez peut-être pas

1. TXT

Si BTS filmait un clip vidéo avec la famille Big Hit, cela n’aurait pas été complet sans leurs juniors et leurs fanboys bien connus TXT.

2. AMI

Depuis Musique source fait partie de la famille Big Hit Labels, certaines des filles ont montré leur soutien à «Dynamite» en se joignant à la chanson.

3. ENHYPEN

Après la conclusion du spectacle de survie I-TERRE, le groupe de fans favoris ENHYPEN est le nouveau groupe de la Divertissement à grand succès famille. Comme TXT, tous les membres ont montré leurs visages souriants alors qu’ils se bloquaient sur la piste disco.

4-5. Lee Hyun et NANA

En tant qu’artiste le plus vétéran de Big Hit Entertainment, le soliste Lee Hyun est apparu et aux côtés d’un visage que de nombreux nouveaux fans de K-Pop n’avaient pas reconnu. NANA est un ancien membre de Après l’école et sous-unité Caramel orange, qui se concentre maintenant sur son rôle sous Pledis Entertainment.

6. NU’EST

Le dernier groupe de Big Hit Labels à montrer son soutien à BTS était le groupe de garçons seniors NU’EST de Pledis Entertainment. La moitié des membres sont apparus pour le groupe.

Bien que beaucoup se soient demandé pourquoi DIX-SEPT n’était pas apparu, les fans ont apprécié de voir la majorité de la famille Big Hit Labels au même endroit pour montrer leur amour pour «Dynamite» de BTS. Vous pouvez découvrir toutes les idoles dans toute leur gloire ici.