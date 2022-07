6 frères et sœurs Turpin intentent une action en justice affirmant qu’ils ont été «horriblement maltraités» après le sauvetage

Quatre ans après avoir été retirés d’une maison où ils ont été torturés et affamés par leurs parents biologiques, six frères et sœurs de la famille Turpin ont intenté des poursuites affirmant qu’ils avaient ensuite été « horriblement maltraités » par des parents adoptifs dans leur nouvelle maison.

Les frères et sœurs sont les six plus jeunes des 13 enfants de David et Louise Turpin, qui ont été condamnés à la prison à vie en 2019 après avoir plaidé coupable à 14 chefs d’accusation chacun de torture, de maltraitance d’adultes dépendants, de mise en danger d’enfants et de faux emprisonnement.

Les deux poursuites civiles presque identiques déposées mardi devant la Cour supérieure du comté de Riverside en Californie affirment que les six frères et sœurs ont ensuite été victimes de parents adoptifs abusifs pendant trois ans après avoir été retirés du domicile de David et Louise Turpin à Perris, en Californie.

Le comté de Riverside, ChildNet Youth and Family Services et le Foster Family Network sont nommés comme défendeurs dans les poursuites, qui ont été déposées par les avocats Elan Zektser et Roger Booth.

« Le Turpin 13 a enduré certains des abus d’enfants les plus écœurants que le comté de Riverside ait jamais vus », a déclaré Zektser dans un communiqué. « Après la libération de ces enfants vulnérables, ils ont été placés par le comté via CHILDNET dans un foyer d’accueil abusif connu. Il est plus que choquant que le comté et CHILDNET aient laissé ces enfants être à nouveau horriblement maltraités. Nos communautés devraient être consternées. Nous devons toujours parlez pour nos enfants, toujours.

Les parents nourriciers sont identifiés comme « M. et Mme O » dans les documents judiciaires. Les poursuites allèguent que le couple a abusé sexuellement de plusieurs frères et sœurs en « saisissant et en caressant leurs fesses, leurs jambes et leurs seins, en les embrassant sur la bouche et en faisant des commentaires sexuellement suggestifs ».

Les deux poursuites affirment également que les parents adoptifs ont menacé de renvoyer les enfants à leurs parents biologiques, qui sont en prison, et les ont maltraités physiquement en « tirant leurs cheveux, en les frappant avec une ceinture et en leur frappant la tête ». Les poursuites allèguent également que les enfants ont été forcés de manger des aliments excessifs, puis de manger leur propre vomi.

Les poursuites ne nomment pas une somme financière demandée en dommages-intérêts.

Les porte-parole du comté de Riverside et de ChildNet ont publié des réponses aux poursuites.

« Nous sommes impatients de fournir les faits au moment opportun devant le tribunal », a déclaré Brett Lewis de ChildNet à NBC News. « Notre agence est au service des jeunes les plus vulnérables et les plus traumatisés de Californie depuis plus de 50 ans. Nous avons une solide expérience en matière de prestation d’excellents soins et continuons de démontrer notre engagement envers ces enfants.

« Nous nous soucions profondément de la sécurité et du bien-être de chaque enfant dont nous avons la charge », a déclaré le porte-parole du comté de Riverside, Gene Kennedy, à NBC News.

« Nos pensées vont aux frères et sœurs Turpin. Tout cas où un enfant est blessé est déchirant », a-t-il poursuivi. « Nous continuons d’évaluer nos pratiques avec un œil critique et nous nous engageons à comprendre et à traiter la cause profonde. Cela comprend l’élargissement de la disponibilité de placements sûrs et de qualité pour tous les enfants en famille d’accueil.

Deux des sœurs Turpin, Jordan et Jennifer, ont parlé pour la première fois l’année dernière des abus qu’elles ont subis de la part de leurs parents biologiques.

« Je nous ai vus si près de la mort tant de fois », a déclaré Jordan Turpin à Diane Sawyer lors d’une émission spéciale « 20/20 ». « J’étais inquiète pour mes frères et sœurs et quand je les ai vus pleurer et s’inquiéter, j’ai juste senti que je devais le faire. … Je voulais aider tout le monde.

La police a répondu en 2018 à un appel au 911 de Jordan Turpin, qui avait 17 ans à l’époque. Les autorités sont venues au domicile de Perris pour trouver des enfants âgés de 2 à 29 ans, certains d’entre eux étant attachés à leurs lits et à leurs meubles par des chaînes et des cadenas et d’autres émaciés par la famine, selon le département du shérif du comté de Riverside.

« C’était littéralement maintenant ou jamais », a déclaré Jordan Turpin à Sawyer à propos de l’appel à l’aide. « Si quelque chose m’est arrivé, au moins je suis mort en essayant. »