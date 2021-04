6 fonctions cachées dans OneUI que vous devez essayer sur votre Samsung

Votre mobile Samsung cache plus de secrets que vous ne l’imaginez. Ce sont les meilleures astuces cachées que vous pouvez utiliser dans One UI.

Peu importe si vous utilisez des smartphones Samsung depuis des années ou si vous venez d’acheter votre premier Samsung Galaxy: One UI, le logiciel inclus dans les terminaux de l’entreprise, regorge de fonctionnalités et de secrets que vous ne connaissez probablement pas encore.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui passer en revue certains des astuces cachées dans One UI, pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre smartphone Samsung Galaxy

À quoi servent les applications et les services de votre mobile Samsung?

Activez le menu secret de l’application galerie

L’application de galerie native des terminaux Samsung comprend un menu caché à partir de laquelle accéder fonctions expérimentales.

Pour activer ce menu, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application de galerie One UI sur votre mobile Samsung. Appuyez sur l’icône de menu dans le coin inférieur droit, puis choisissez «Paramètres». Accédez au menu « À propos de la galerie ». Cliquez à plusieurs reprises sur le texte « Version » qui apparaît juste en dessous du nom de l’application. Un avis apparaîtra indiquant que «Gallery Labs a été activé».

Il ne vous reste plus qu’à retourner dans le menu des paramètres et accéder à la nouvelle section appelée Laboratoires de la galerie.

De là, vous pouvez activer une série de paramètres et fonctions expérimentales. Gardez à l’esprit que toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les mobiles et que certaines d’entre elles pourraient finir par disparaître sans préavis.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Avez-vous accidentellement supprimé une photo? Calme, votre mobile Samsung vous permettra de le récupérer facilement.

Et vous ne le savez peut-être pas, mais One UI cache une corbeille où toutes les vidéos et photos que vous supprimez vont, afin que vous puissiez récupérer du contenu comme si de rien n’était.

Bien sûr, vous feriez mieux de vous dépêcher, car le contenu supprimé sera disponible pendant 30 jours avant d’être complètement supprimé. Pour récupérer des photos ou des vidéos, suivez simplement ces étapes:

Ouvrez l’application Galerie de votre mobile Samsung. Appuyez sur l’icône de menu en bas à droite, représentée par trois points. Sur certains mobiles plus anciens, ce menu pourrait être situé dans le coin inférieur droit de l’écran. Accédez à la section « Corbeille ». Vous verrez toutes les images et vidéos supprimées. Appuyez sur l’image ou la vidéo que vous souhaitez récupérer, ou appuyez longuement pour choisir plusieurs images et vidéos. Pour terminer, appuyez sur le bouton «Restaurer» et attendez que le processus se termine.

Numérisez des documents sans rien installer

Une autre fonctionnalité cachée dans One UI est la scanner intégré à votre application appareil photo, ce qui vous permet numériser tout type de document sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces.

Ouvrez l’appareil photo de votre Samsung Galaxy. Appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur gauche pour entrer les paramètres de la caméra. Appuyez sur « Optimiseur de scène ». Dans le menu « Scene Optimizer », assurez-vous qu’il est activé. Dirigez l’appareil photo vers un document et attendez qu’un bouton jaune avec le texte «Scan» apparaisse. Appuyez dessus.

Une fois le document numérisé, vous pouvez faire glisser les coins pour choisir les dimensions exactes. Enfin, vous allez enregistrer le document, optimisé pour une meilleure visualisation.

Découvrez si quelque chose ne va pas avec votre mobile

Les mobiles Samsung avec One UI incluent une fonction utile appelée Vérifications interactives, qui vous permettent de savoir si quelque chose échoue, et de mettre une solution.

Cet outil est quelque peu caché, mais son utilisation est aussi simple que de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application Samsung Members sur votre appareil Samsung. Allez dans l’onglet « Aide » en bas. Dans la section «Comment votre téléphone fonctionne-t-il aujourd’hui?», Appuyez sur «Vérifications interactives». Vous accéderez à un menu avec tous les composants dont vous pouvez analyser le fonctionnement. Appuyez sur chacun d’eux un par un pour les mettre à l’épreuve. Lorsque son bon fonctionnement est confirmé, son icône dans le menu Vérifications interactives vous recevrez une coche bleue. En cas d’échec, il apparaîtra en rouge.

Avez-vous un mobile Samsung? Alors cette astuce pour les notifications vous enchantera

Accélérez le lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

De plus en plus de smartphones Samsung incluent lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Malheureusement, les performances de ces types de capteurs peuvent parfois laisser à désirer.

Cependant, il est possible accélérer le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile Samsung avec une astuce simple:

Ouvrez l’application Paramètres système et accédez à la section Applications. Dans le menu en haut à droite, appuyez sur l’option Afficher toutes les applications. Dans la liste des applications, recherchez l’application nommée com.samsung.android.biometrics.app.setting et appuyez dessus. Dans le menu de l’application, sélectionnez l’option Batterie, puis Optimiser l’utilisation de la batterie. Dans la liste, assurez-vous que l’option Tout est sélectionnée en haut et recherchez à nouveau l’application que vous avez sélectionnée à la troisième étape. Enfin, décochez l’optimisation de la batterie pour cette application.

Contrôlez vos appareils domestiques sans déverrouiller votre mobile

Si vous disposez d’un mobile Samsung mis à jour vers Android 11, vous pouvez utiliser l’un des fonctions plus utiles de la dernière version d’Android ainsi que la possibilité de contrôler vos appareils numériques domestiques via le nouveau menu des commandes.

Mieux encore, ce menu est même disponible lorsque l’appareil est verrouillé, afin que vous puissiez allumer ou éteindre rapidement les lumières de votre maison, activer l’aspirateur ou contrôler tout autre appareil, que ce soit via Google Home, SmartThings, Xiaomi Home ou toute autre plate-forme du genre. Pour ce faire, procédez comme suit:

Déroulez le panneau des notifications / paramètres rapides et appuyez sur le bouton « Appareils ». Appuyez sur l’icône de la flèche vers le bas et choisissez l’application Smart Home que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais contrôler les appareils de votre maison connectée en appuyant sur chacun des commutateurs.

Ce sont quelques-uns des meilleures astuces qui existent dans One UI. Gardez à l’esprit que la couche de personnalisation de Samsung est en développement constant, et il n’est pas surprenant que de nouvelles astuces et secrets soient ajoutés au fil des mois. Si tel est le cas, nous mettrons à jour cet article pour les ajouter tous afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des capacités de votre mobile Samsung.

