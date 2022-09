6 excellentes applications pour apprendre le catalan

Les 6 meilleures applications pour apprendre à parler catalan

Apprendre une nouvelle langue sera toujours un bon moyen d’investir notre tempsÉtant donné que la connaissance d’une langue seconde ouvre les portes à de nouveaux endroits et à de nouvelles personnes, cependant, lorsque nous voulons apprendre une langue qui n’est pas aussi courante que l’anglais ou le français, obtenir des options gratuites n’est pas si facile. Pour cette raison, nous avons décidé de créer une liste avec les 6 meilleures applications pour apprendre le catalan depuis votre mobile.

Top des meilleures applis pour apprendre le catalan

Comme auparavant, nous vous montrons 6 applications pour apprendre l’italien et 7 autres applications pour apprendre l’allemand, cette fois toutes les applications sont gratuites et vous pouvez les télécharger depuis le Play Store.

Entraîneur de vocabulaire

Comme son nom l’indique, cette application propose un vocabulaire très étendu de mots et de phrases en catalan. Au total, ils sont plus de 10 000 mots disponibles pour apprendre. Il a différents niveaux, il peut donc être utilisé par des utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances et même par des personnes qui parlent déjà le catalan, mais qui cherchent à l’améliorer.

Les enfants peuvent également apprendre dans cette application, car a de nombreuses images qui facilitent l’apprentissage de chaque mot.

Télécharger l’entraîneur de vocabulaire

Apprendre le catalan

C’est une application qui fonctionne comme un dictionnaire, mais avec différentes catégories telles que les couleurs, l’heure, les chiffres, les achats, les salutations, la famille, les parties du corps, entre autres. Le plus grand avantage de cette application est que vous pouvez l’utiliser sans avoir de connexion internet.

Télécharger Apprendre le catalan

Duolingo

Chaque fois que nous recherchons une application pour apprendre une nouvelle langue, nous devrions jeter un œil à Duolingo, car c’est l’application vedette dans ce secteur avec plusieurs langues disponibles, dont le catalan. Vous pouvez même apprendre le klingon sur Duolingo, la langue de la série à succès Star Trek.

Télécharger Duolingo

parler catalan

Une des applications les plus complètes pour apprendre le catalan, car il a différentes manières de vous enseigner la langue. Vous pouvez essayer l’un de leurs jeux, répondre à des quiz ou simplement rechercher un mot et écouter sa prononciation correcte. Il a différentes catégories à étudier de manière ordonnée, ainsi qu’une section où vous trouverez les phrases les plus courantes de la langue catalane.

Télécharger Parlez Catalan

mondain

Mondly est une autre application très populaire pour apprendre une langue, avec plus de 10 millions de téléchargementset c’est parce qu’en plus d’avoir plus de 30 langues différentes disponibles, dispose d’une méthode très efficace pour apprendre rapidement la prononciation et la grammaire de différentes langues. Il est important de mentionner que le l’application propose de nombreux exercices gratuitementmais si vous voulez vraiment passer à un niveau avancé, vous devrez payer pour accéder à l’intégralité de leur cours.

télécharger mondly

Apprendre le catalan – 5000 phrases

Une application idéale pour apprendre les phrases les plus courantes que vous utiliserez dans une conversation telles que les salutations, les adieux, les questions, les directions et bien plus encore. l’application vous permet d’apprendre le catalan à partir de 60 langues différentes.

L’un des avantages les plus attrayants de l’application est que vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour pouvoir l’utiliser. Il a 4 niveaux de difficulté disponiblesdébutant, intermédiaire, avancé et expert.

Télécharger apprendre le catalan – 5000 phrases

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂