6 émissions à diffuser après la saison 2 de «  Virgin River  » de Netflix

Quelle façon de terminer une saison. Virgin River La saison 2 est tombée sur Netflix le 27 novembre et s’est rapidement retrouvée en tête de la liste la plus regardée du service de streaming. Mais les fans qui ont manqué les 10 épisodes au cours du long week-end de Thanksgiving ont été ébranlés après le générique.

Bien que le drame ne manquait pas dans la deuxième tranche de l’émission basée sur l’auteur Robyn Carr Virgin River romans, le moment le plus intense est certainement venu dans les derniers épisodes du dernier épisode. C’est à ce moment que Mel (Alexandra Breckenridge) a découvert que Jack (Martin Henderson) saignait sur le sol de son bar après avoir été abattu par un assaillant inconnu.

Alexandra Breckenridge comme Melinda Monroe et Martin Henderson comme Jack Sheridan dans Virgin River | NETFLIX (c) 2020

Alors, qui a tiré sur Jack? Et survivra-t-il? Les téléspectateurs devront peut-être attendre un certain temps pour obtenir des réponses à ces questions. Netflix n’a pas encore renouvelé l’émission pour une troisième saison. (Bien que compte tenu de la popularité Virgin River est, une autre saison semble probable.) En attendant, les gens qui ont soif de drame plus romantique peuvent se tourner vers l’une de ces autres séries qui sont également diffusées sur Netflix.

Hart of Dixie

Un professionnel de la santé d’une grande ville déménage dans une petite ville après une crise personnelle. Semble familier? Hart of Dixie a certainement des similitudes avec Virgin River. Rachel Bilson incarne un médecin dont les rêves de devenir chirurgien cardiaque s’enflamment. Elle fuit New York pour Bluebell, Ala., Après avoir hérité de façon inattendue d’une partie d’une pratique médicale. Les affrontements culturels et la romance suivent.

Heartland

Cette série dramatique canadienne de longue date (13 saisons et plus, bien que seules les 11 premières soient sur Netflix) vous occupera pendant un certain temps. Il suit une femme nommée Lou (Michelle Morgan) qui déménage de New York à l’Alberta, au Canada, pour s’occuper de sa sœur et diriger le ranch familial après la mort subite de leur mère.

Magnolias sucrés

Brooke Elliott comme Dana Sue dans Magnolias sucrés | ELIZA MORSE / NETFLIX © 2020

Magnolias sucrés est une autre émission Netflix basée sur une série de livres à succès se déroulant dans une petite ville, dans ce cas, le Magnolias sucrés romans de Sherryl Woods. Il se concentre sur une femme récemment séparée nommée Maddie (JoAnna Garcia Swisher) qui dirige ses parents avec ses trois enfants, dirige une nouvelle entreprise et une nouvelle romance potentielle, le tout avec l’aide de ses deux meilleurs amis. Une saison est actuellement en streaming mais une deuxième saison est en préparation.

Sauvetage du Nord

William Baldwin joue dans Sauvetage nordique, un drame canadien sur un commandant de recherche et de sauvetage qui déplace ses trois enfants de Boston vers sa ville natale de Turtle Island Bay après le décès de sa femme. La famille doit accepter sa perte tout en s’adaptant à la vie dans les petites villes rurales de l’Ontario.

Dernier tango à Halifax

Caroline (Sarah Lancashire), Celia (Anne Reid), Alan (Derek Jacobi) et Gillian (Nicola Walker dans Dernier tango à Halifax | Gracieuseté de Matt Squire

Si Hope (Annette O’Toole) et Doc (Tim Matheson) sont vos favoris Virgin River couple, puis la série britannique Dernier tango à Halifax peut-être juste dans votre allée. Celia (Anne Reid) et Alan (Derek Jacobi) s’intéressaient l’un à l’autre à l’adolescence, mais ont ensuite épousé d’autres personnes. Désormais tous deux veuves et âgés de 70 ans, les deux se reconnectent sur Facebook et renouent avec leur relation.

Quand les camélias fleurissent

Quand les camélias fleurissent est un drame sud-coréen sur une mère célibataire, Dongbaek (Gong Hyo-jin) qui ouvre un bar dans une petite ville appelée Ongsan. Elle est en quelque sorte une étrangère dans sa nouvelle communauté, mais cela n’empêche pas un policier local maladroit, Hwang Yong-Sik (Kang Ha-neul) de tomber amoureux d’elle. Mais les choses sont compliquées à la fois par la réapparition de l’ex-petit ami de Dongbaek et par le fait qu’un tueur en série est en liberté à Ongsan – et Dongbaek pourrait être sa prochaine victime.

