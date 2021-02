6 éléments de preuve qui prouvent que Trump est coupable d’avoir incité aux émeutes du Capitole – et devrait être mis en accusation

Le deuxième procès historique de destitution de l’ancien président Donald Trump est en cours et les preuves contre lui s’accumulent lentement mais sûrement.

Laissant de côté la rancune politique de toute la situation, les faits de l’affaire – en particulier, les faits qui discutent de ce qui s’est passé le matin du 6 janvier 2021, dans ce qu’on appelle maintenant les émeutes du Capitole – ne semblent pas de bon augure pour L’apprenti étoile.

L’équipe de défense de Trump devait terminer ses plaidoiries le 12 février et le procès pourrait se terminer dès que le week-end arrivera.

Donald Trump est-il coupable d’avoir incité aux émeutes du Capitole et devrait-il être destitué?

Jetons un coup d’œil aux faits qui suggèrent qu’il pourrait bien l’être.

1. Le discours qu’il a prononcé ce jour-là.

Quelques heures seulement avant que les insurgés ne prennent d’assaut le Capitole le 6 janvier, Donald Trump a prononcé l’un des discours les plus incendiaires de sa carrière.

Dans le discours, que vous pouvez voir ci-dessous, il a dit à sa foule de partisans, à plusieurs reprises, de «se battre» (un mot qu’il a utilisé au moins 20 fois).

Il a également dit à la foule qu’ils «ne devaient plus le supporter», puis leur a dit «d’être forts» et de «marcher sur le Capitole».

Alors que ses avocats soutiennent que le discours de Trump est protégé par le premier amendement, les procureurs soutiennent que les discours incitant à la violence ne sont pas protégés par 1A (et ils citent la clause dite du « feu dans un théâtre bondé » comme preuve; c’est aussi connu sous le nom de test de «non-droit imminent», dans lequel le discours n’est pas protégé si le locuteur a l’intention d’inciter à une violation de la loi qui est à la fois imminente et probable).

2. Son échec à arrêter l’attaque.

Après avoir incité la foule qui s’est rassemblée à l’entendre parler, Trump aurait regardé les émeutes se dérouler en direct à la télévision.

Selon Joaquin Castro (D-TX 20e district), Trump n’a par la suite rien fait à propos de l’attaque au moment où elle se déroulait – et, en fait, a tweeté sur les attaques qui semblaient encourager encore plus la foule – laissant effectivement les sénateurs «pour morts. «

«Le 6 janvier, le président Trump a laissé tout le monde dans ce Capitole pour mort», a déclaré Castro.

«Pendant l’heure qui a suivi les tweets du président Trump, il n’a toujours rien fait. Pas avant 16h17 [Eastern US time or 09:17 GMT], plus de trois heures et demie après le début des violences, notre président a-t-il finalement envoyé un message demandant aux insurgés de rentrer chez eux.

3. Son incapacité à donner suite à des avertissements crédibles avant les émeutes du Capitole.

Selon un rapport du FBI en Virginie, via ., des extrémistes violents se préparaient à descendre au Capitole avec l’intention de «déclencher une guerre».

Le FBI rapporte qu’il a tenté d’avertir Trump du danger imminent pour les législateurs en exercice, et si Trump était au courant de l’avertissement ou l’ignorait imprudemment, il pourrait être reconnu coupable d’incitation à une émeute.

4. Les multiples tweets qu’il a envoyés avant les émeutes.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a semblé rendre service au monde en interdisant définitivement Trump de Twitter (même si, sans doute, c’était trop peu, trop tard).

Mais selon le chef de la destitution démocrate Jamie Raskin (via DW), les tweets que Trump a envoyés avant les émeutes sont une preuve supplémentaire qu’il savait non seulement que la foule deviendrait violente, mais qu’il les a incités à devenir violents.

Et c’est cette connaissance qui a poussé Raskin à appeler Trump «l’incitateur en chef».

« Raskin a cité plusieurs tweets envoyés par Trump avant le 6 janvier, dont l’un a dit à ses partisans » d’être là, sera sauvage « . Il a également déclaré que les personnes participant à la manifestation et plus tard à l’émeute au Capitole » avaient été invitées par le président. », rapporte le point de vente.

« Raskin a rejeté les affirmations de la défense selon lesquelles Trump était mis en accusation pour » avoir exprimé une opinion « et a accusé les avocats de Trump d’essayer de » dépeindre Trump comme un gars de la rue persécuté pour ses idées « .

5. Plusieurs émeutiers affirment que Trump « leur a dit de » prendre d’assaut le Capitole.

Au cœur de ces affirmations se trouve la question: « Trump a-t-il incité les émeutiers à prendre d’assaut le Capitole, commettant ainsi des crimes et délits graves, ce qui est une infraction impaisable, sinon pénale? »

Si vous croyez les avocats de Trump, la réponse est non – et quoi qu’il fait dire est protégé par le premier amendement.

Mais si vous croyez que les émeutiers – plus d’une douzaine d’entre eux, pour être exact – ils ont pris d’assaut le Capitole parce que Trump leur a dit de le faire.

« Je croyais suivre les instructions de l’ancien président Trump », a déclaré Garret Miller dans un communiqué publié à Actualités ABC par son avocat. « J’ai également quitté Washington et suis retourné au Texas immédiatement après que le président Trump nous ait demandé de rentrer chez nous. »

6. Il a commis une insurrection par la définition même du mot.

« Une personne reconnue coupable d’insurrection, que le code américain décrit comme une personne qui ‘incite, met à pied, assiste ou s’engage dans une rébellion ou insurrection’ contre les États-Unis ou ‘leur apporte aide et réconfort’ encourt jusqu’à 10 ans de prison , » rapports Newsweek, tout en ajoutant que, bien que Trump ait très probablement commis une infraction injuste, il n’a peut-être pas commis criminel un.

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, BET.com, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc.