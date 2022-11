6 effets physiques moins connus du stress

Nous avons tous traversé des moments stressants. Vous dormez moins bien, vous vous sentez gêné, vous avez plus faim et vous êtes moins capable de vous concentrer. Ce sont toutes des conséquences physiques du stress. Pourtant, il existe aussi des plaintes physiques moins souvent liées au stress.

Photo : engin akyurt/Unsplash

chute de cheveux

Lorsque vous êtes très stressé (plus de quelques jours), vos cheveux peuvent commencer à tomber. Bien sûr, cela semble très mauvais et ça l’est, mais sachez que cela repoussera lorsque vous vous sentirez à nouveau calme.

Aller plus souvent aux toilettes

Lorsque les animaux sont dans des situations mettant leur vie en danger, ils ont souvent besoin de faire caca, et il en va de même pour les humains. C’est selon les recherches du Digestive Diseases Research Center de Los Angeles. Ainsi, lorsque vous êtes stressé, vous devrez peut-être aller aux toilettes plus souvent et, dans certaines situations, vous pourriez même souffrir de diarrhée.

souvenirs

Lorsque vous fabriquez trop de cortisol, l’hormone du stress, cela peut affecter votre mémoire, ce qui fait que vos souvenirs prennent une forme un peu différente. Ils deviennent plus confus et certains souvenirs disparaissent même. C’est pourquoi il est souvent difficile de penser clairement en situation de stress.

Photo : Andrik Langfield/Unsplash

Lignes horizontales sur vos ongles

Vos ongles peuvent également vous montrer que vous êtes stressé. Vous connaissez probablement les lignes verticales sur vos ongles. Ces lignes sont très normales et apparaissent avec l’âge. Mais voyez-vous des lignes horizontales ? Ensuite, il y a plus que cela : cela peut indiquer un stress ou d’autres problèmes dans votre corps. Alors voyez-vous des lignes horizontales sur vos ongles ? Si c’est le cas, contactez votre médecin.

les rides

Le stress fait vieillir plus vite. Lorsque vous souffrez de stress chronique, les couches protectrices de vos cellules peuvent disparaître, ce qui les fait vieillir plus rapidement. Cela fait apparaître les rides plus tôt. Mais la bonne nouvelle : vous pouvez ralentir ce processus en faisant de l’exercice.

La résistance

Le stress nuit également à votre résistance. Par exemple, ce rhume agaçant ne disparaîtra pas et les blessures ne disparaîtront pas non plus. C’est parce que votre corps est en mode survie et a moins de temps pour résoudre un rhume. L’Université Carnegie Mellon, par exemple, a prouvé que le stress chronique peut également provoquer un rhume chronique. Un effet secondaire désagréable du stress, en d’autres termes.