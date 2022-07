2021 a marqué le 25e anniversaire du meurtre de JonBenét Ramsey.

Je me souviens vaguement quand cela s’est produit pour la première fois, mais les détails et l’importance de l’affaire ne m’ont jamais vraiment frappé jusqu’à ce que je commence à faire des recherches. Chaque fois qu’un enfant meurt, c’est tragique, évidemment. Mais quand c’est sensationnel comme ça l’était et reste non résolu, cela contient un nuage d’inconfort et de tristesse difficile à gérer pour quiconque.

La chaîne Investigation Discovery a diffusé une série documentaire en trois parties en 2016, décrivant l’affaire dans l’espoir de l’ouvrir, d’éliminer les incohérences et de clore l’affaire très froide et controversée.

Voici 6 détails secrets sur l’affaire JonBenét Ramsey —​ 25 ans plus tard :

1. JonBenét Ramsey avait six ans lorsqu’elle a été retrouvée morte dans le sous-sol de ses parents le jour de Noël.

Arrêtons-nous ici et voyons à quel point c’est terrible : une enfant a été retrouvée assassinée le jour de Noël dans sa propre maison. Pendant la saison de Noël, les enfants apportent une telle joie à ce qui pourrait autrement être une période très difficile pour les gens. L’excitation de l’ouverture des cadeaux juxtaposée à la mort en fait une véritable tragédie.

2. Sa famille était soupçonnée d’être impliquée dans son meurtre.

Lorsque sa mère, Patsy, a découvert que sa fille avait disparu, elle a immédiatement appelé le 911 – au cours de laquelle elle a trouvé une demande de rançon demandant 118 000 € pour le retour de sa fille. Le montant demandé dans la note de rançon a été remis en question lorsqu’il a été réalisé que son père, John, venait de recevoir une prime d’environ le même montant.

L’un des détectives sur les lieux a recommandé qu’un ami de la famille fouille la maison avec John à la recherche d’indices inhabituels. Les deux ont commencé au sous-sol, où ils ont finalement trouvé le corps sans vie de JonBenét sous sa propre couverture blanche. Selon l’autopsie, elle est décédée d’un traumatisme crânien et d’une strangulation (asphyxie). Il ne semble pas qu’elle ait été violée, mais ils n’ont jamais exclu la possibilité d’une agression sexuelle.

Immédiatement, les parents et le frère aîné Burke ont été considérés comme des suspects, et pour cause – statistiquement, lorsqu’un enfant meurt de la manière dont JonBenét l’a fait, c’est quelqu’un dans le cercle proche de l’enfant.

Dans des documents judiciaires récemment publiés, il a été montré qu’en 1999, ses parents avaient en fait été inculpés d’abus qui avaient conduit à sa mort prématurée. Cependant, le procureur de district a refusé de signer l’acte d’accusation, déclarant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour les juger devant un tribunal.

3. On pense que sa mère, Patsy Ramsay, l’a tuée.

Patsy, décédée d’un cancer de l’ovaire en 2006, était active sur la scène du concours de beauté pour enfants avec sa fille JonBenét, remportant même plusieurs couronnes. Des soupçons parmi les détectives et les médias ont fait surface à propos de Patty, avec des rumeurs selon lesquelles elle aurait tellement blessé JonBenét après une nuit passée à mouiller son lit qu’elle l’aurait tuée pour dissimuler ses blessures.

Une autre piste était que Patsy était jalouse de sa fille et ne pouvait plus supporter l’attention qu’elle recevait. Ces rumeurs n’ont jamais été confirmées et finalement, en 2008, tous les membres de la famille Ramsey n’étaient plus considérés comme des suspects.

4. Quelqu’un d’autre a avoué son meurtre, mais les choses ne se sont pas bien passées.

En 2006, un enseignant de 41 ans nommé John Mark Karr a avoué le meurtre brutal, mais ses déclarations ne reflétaient que ce qui avait été communiqué aux médias, sans aucune information distincte que seul le meurtrier connaîtrait.

Au moment de ses aveux, Karr était détenu pour des accusations de pornographie juvénile qui ont ensuite été rejetées. Il ne serait pas complètement impossible qu’il y ait eu un prédateur d’enfants impliqué dans le meurtre, d’autant plus que, selon des sources, elle était une candidate de choix pour une telle situation.

5. Une découverte d’autopsie et un bol de fruits pourraient être la clé de l’affaire.

Un psychiatre médico-légal très vénéré, Steven Pitt, a rendu public son inquiétude concernant un élément de preuve clé : l’ananas non digéré. Lors de l’autopsie, l’ananas a été retrouvé dans le tube digestif de JonBenét, indiquant qu’il n’avait pas encore été digéré. Les deux parents avaient affirmé qu’elle n’avait pas d’ananas, mais il y avait un bol de fruits sur leur table avec des empreintes digitales correspondant à celles de son frère, Burke.

Le calendrier des fruits mangés et de son meurtre pourrait révéler plus d’informations sur l’homicide.

6. Nous n’avons toujours pas de réponses définitives.

Malgré le travail acharné du département de police de Boulder et les innombrables détectives affectés à l’affaire tout au long des 20 années, personne n’est plus près de résoudre le mystère de la mort de JonBenét. La prochaine série documentaire pourrait éclairer de nouvelles preuves, mais jusque-là, ce ne sont que des suppositions.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’avec plus de visibilité, de temps et de patience, la vérité prévaudra et que l’innocente JonBenét recevra la justice qu’elle, et chaque enfant maltraité ou assassiné, mérite à juste titre.

Liza Walter est une rédactrice d’amour, de divertissement et de nouvelles pour YourTango.