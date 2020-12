6 Days of Witchmas, l’événement spécial de Noël de The Witcher: y aura-t-il une bande-annonce?

Dans une année normale, on aurait déjà dû voir la deuxième saison de ‘Le sorceleur’ sur le service de streaming Netflix, mais cette normalité coutumière que nous ne vivons plus depuis l’épidémie mondiale Coronavirus. La pandémie a touché des personnes dans le monde, mais elle a également souffert de différents programmes télévisés et films, et l’un d’entre eux est celui qui met en vedette Henry Cavill, qui a subi un accident le week-end dernier, mais ils ont déclaré que ce n’était pas grave.

La production qui est basée sur les livres écrits par Andrzej Sapkowski veut laisser derrière elle tous les problèmes et inconvénients qu’ils ont eu pendant la Covid-19, comme les restrictions de quarantaine et les cas positifs, et le plan est désormais de se tourner vers l’avenir, où une troisième saison déjà confirmée les attend.

Selon ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux, ils ont organisé un événement appelé «6 jours de sorcellerie», où tous les abonnés sont invités à découvrir divers contenus exclusifs. Les commentaires n’ont pas cessé de venir avec la question la plus attendue: Une nouvelle bande-annonce arrivera-t-elle? Quelque chose qui reste un mystère et qui ne semble pas probable, puisqu’ils tournent toujours. Regardez l’annonce!

J’ai acquis ces dons en cherchant très loin le «contenu» que vous me demandez si souvent. La présentation de ces cadeaux sera dictée par #Sorcières tradition: – Le sorceleur (@witchernetflix)

14 décembre 2020





«À la maison, un des 6 jours de sorcellerie, je t’offrirai un cadeau. Tu peux choisir ce cadeau, ou tu peux choisir d’invoquer la loi de la surprise», ont-ils révélé. Ils ont continué avec plus de détails: « La décision sera prise collectivement, sur la base d’un vote qui se tiendra sur Twitter. Le choix gagnant sera annoncé le lendemain, avec une nouvelle offre et un autre vote. ». « Choisissez judicieusement, car mes offres de cadeaux sont sincères, mais la loi de la surprise est hors de mes mains talentueuses musicalement. », ils ont terminé.

+ Quand commence l’événement ‘6 Days of Witchmas’?

Selon l’un des tweets, la célébration débutera le 16 décembre et se terminera le 21 décembre. Le premier vote aura lieu le 15 décembre. Quelles seront les surprises qui nous attendent? Il va falloir attendre!