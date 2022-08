6 conseils pour ceux qui sont toujours trop occupés

Il y a de fortes chances que vous ayez suivi un cours de gestion du temps à un moment donné de votre vie, lu des livres à ce sujet et essayé d’utiliser un agenda électronique ou papier pour organiser, hiérarchiser et planifier votre journée.

« Pourquoi, avec ces connaissances et ces gadgets », vous demanderez-vous peut-être, « ai-je toujours l’impression que je ne peux pas faire tout ce que je dois faire ? » Certaines personnes ont l’impression d’être toujours trop occupées, mais j’espère qu’après avoir utilisé ces conseils, ce ne sera plus le cas !

Photo : Cookie le pompon/Unsplash

Prenez rendez-vous avec vous-même

Un temps doit être attribué à chaque activité ou conversation qui est importante pour votre réussite. Les listes de tâches deviennent de plus en plus longues au point où elles sont irréalisables. Planifiez des rendez-vous avec vous-même et créez des plages horaires pour les pensées, les conversations et les actions prioritaires. Planifiez quand ils commencent et se terminent. Ayez la discipline de respecter ces rendez-vous.

Déterminez le résultat que vous souhaitez atteindre

Avant chaque conversation et tâche, prenez cinq minutes pour définir votre objectif. Cela vous aidera à savoir à quoi ressemble le succès avant de commencer. Et cela ralentira également le temps. Après chaque conversation et activité, prenez cinq minutes pour déterminer si le résultat souhaité a été atteint. Si non, que manquait-il ? Comment mettez-vous ce qui manquait dans votre prochain appel ou activité ?

Passer une semaine à tenir un journal

Utilisez un calendrier pour enregistrer le temps d’une semaine passé sur les appels, les projets et les activités (professionnelles et non professionnelles). Cela vous aidera à comprendre tout ce que vous pouvez faire en une journée et où vont vos précieux moments. Vous verrez combien de temps est passé à produire des résultats et combien de temps est perdu en pensées, conversations et actions improductives.

Photo : Marcos Paulo Prado/Unsplash

Prévoyez du temps pour les interruptions

Prévoyez du temps pour être distrait de ce que vous faites. Prenons par exemple le concept d’un professeur ayant des « heures de bureau ». Les « heures de bureau » ne sont-elles pas une autre façon de dire « interruptions planifiées » ?

N’accordez pas tout de suite votre attention aux gens

Entraînez-vous à ne pas répondre au téléphone simplement parce qu’il sonne et à ne pas envoyer d’e-mails simplement parce qu’ils se présentent. Déconnectez-vous de la messagerie instantanée. N’accordez pas votre attention aux gens tout de suite, sauf s’il est essentiel dans votre entreprise d’apporter une réponse humaine immédiate. Au lieu de cela, prévoyez un moment pour répondre aux e-mails et retourner les appels téléphoniques.

Utilisez la première demi-heure de chaque journée pour planifier votre journée

Les experts recommandent d’utiliser les 30 premières minutes de chaque jour pour planifier le reste de votre journée. Ne commencez pas votre journée tant que vous n’avez pas terminé votre emploi du temps. Le moment le plus important de votre journée est le moment où vous prévoyez de planifier du temps.