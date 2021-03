6 changements sur le lieu de travail auxquels vous pouvez vous attendre à votre retour au bureau

Pour de nombreuses personnes, l’année écoulée a été passée à la maison, à bavarder avec des collègues sur Internet et à vérifier avec les patrons sur Zoom, souvent en se disputant avec des enfants ou des animaux de compagnie en arrière-plan.

À certains égards, c’était un désastre. Dans d’autres, cela a fonctionné de manière inattendue. Alors que les entreprises rouvrent dans le monde entier, de nombreux employés qui travaillent dans un bureau commencent à se demander si toute la flexibilité à laquelle ils se sont habitués sera soudainement évacuée. Mais les experts disent que les entreprises sont conscientes que notre relation avec le travail a changé et qu’elles doivent mettre en œuvre des politiques et des plans pour faciliter la transition vers le bureau (si nous retournons au bureau).

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que cela pourrait signifier, mais voici quelques façons dont les experts disent que vous pouvez vous attendre à ce que votre lieu de travail soit différent dans «la nouvelle normalité».

1. Oui, plus de flexibilité et de travail à distance

Plus de travail à distance pourrait être dans notre avenir parce que les entreprises ont été obligées d’investir pour rendre cela possible pendant la pandémie. De plus, les employés y sont habitués maintenant.

«Le comportement et les habitudes des gens ont changé», a déclaré David Johnson, analyste principal chez Forrester, qui se concentre sur l’expérience des employés et le comportement au travail. «Le plus dur dans le travail à distance pour la plupart des gens était de s’habituer à ne pas avoir de contact face à face et à avoir des relations avec les gens grâce à des technologies comme Zoom et Teams. Une fois qu’ils ont trouvé leurs pieds, c’est maintenant la mémoire musculaire.»

Mais si certaines entreprises abandonnent entièrement les espaces de bureau, ils n’iront probablement pas aussi loin. Johnson et d’autres experts s’attendent à ce que la plupart des entreprises maintiennent des espaces de bureau physiques et soient simplement plus ouvertes au télétravail et aux horaires flexibles à l’avenir.

La façon dont la société voit les travailleurs à domicile changera également.

« (Dans le passé), les situations flexibles n’étaient pas toujours considérées de manière positive », a déclaré Amy Quarton, instructeur associé pour le programme de leadership organisationnel en ligne à l’Université Maryville à St. Louis. «Les personnes qui profitent du télétravail ou des horaires flexibles étaient parfois perçues comme plus paresseuses ou considérées comme moins bonnes d’un employé, pas aussi performantes qu’un artiste.»

Maintenant que de plus en plus de personnes ont fait l’expérience du travail à distance, ces perceptions commenceront à changer. Mais il y aura aussi des obstacles: la technologie continuera de s’adapter et les entreprises devront créer plus de structure autour du télétravail. Les dirigeants devront s’assurer que les employés à distance se sentent soutenus et engagés, et qu’ils sont considérés pour des promotions de la même manière que les employés en personne, a déclaré Johnson.

Quarton a d’autres préoccupations – principalement, la tension qui pourrait monter entre les travailleurs qui n’ont jamais la chance de profiter d’horaires flexibles et ceux qui le font. Elle pense que les lieux de travail non professionnels – comme les supermarchés, les usines et les magasins de détail – devront faire preuve de créativité pour s’assurer que leurs employés bénéficient également de la flexibilité.

2. Allocation d’épicerie, quelqu’un?

Lorna Borenstein, fondatrice et PDG de Grokker, un réseau de vidéos de bien-être pour les employés, s’attend à ce que davantage d’entreprises commencent à offrir ce qu’elle appelle des «avantages modernes».

«C’est tout, de la subvention des services de garde d’enfants à l’octroi même des allocations de livraison d’épicerie», dit-elle.

Elle a évoqué un rapport de son entreprise montrant que les employés sont plus stressés que jamais et a déclaré que les entreprises recherchaient des moyens d’atténuer ce stress. Avec plus de personnes travaillant à domicile, cela peut signifier des avantages tels que des services de nettoyage, des livraisons d’épicerie et des remboursements de services publics.

«Il faut plus de temps maintenant pour simplement faire les choses normales», dit-elle. « Les entreprises se demandent donc: » Que puis-je faire pour vous faciliter la vie? « »

Ce ne sont pas seulement les cols blancs qui bénéficieront de ces avantages. Borenstein a déclaré qu’elle avait entendu parler d’entreprises comme Domino’s Pizza et DoorDash qui trouvaient également des moyens créatifs de s’assurer que leurs employés se sentent soutenus et appréciés.

3. Moins de réunions et moins de fatigue liée au zoom

Au début de la pandémie, de nombreux employés qui travaillaient auparavant dans des bureaux se sont retrouvés dans une réunion Zoom après l’autre.

Finalement, la fatigue de Zoom a commencé et les réunions consécutives ont rendu difficile toute autre tâche. Les gens sont devenus très conscients du «bilan psychologique des réunions», a déclaré Johnson.

«Plus de cadres, plus de managers savent ce que ça fait maintenant», a-t-il déclaré. « Il y aura une plus grande prise de conscience du coût des réunions et la reconnaissance du fait que les gens vont s’épuiser s’ils sont juste en appel tous les jours, toute la journée. »

D’un point de vue logistique, un plus grand nombre de personnes présentes au bureau en personne contribuera également à réduire le nombre de réunions, car elles pourront avoir des conversations non planifiées en face à face.

4. Codes vestimentaires plus décontractés

Le monde des affaires avait déjà pris une direction plus décontractée en termes de vêtements de travail, mais la pandémie de COVID-19 a sûrement accéléré les choses.

Les employés ne devraient pas s’attendre à se présenter en pantalons de survêtement le premier jour de leur retour au bureau, mais il est raisonnable de s’attendre à ce que leurs patrons soient un peu plus indulgents en ce qui concerne les codes vestimentaires.

« Depuis un an et demi, nous vivons tous nos vies de cette façon », a déclaré Quarton. «Et il est difficile de faire changer un être humain une fois que vous vous y êtes habitué. Qui veut mettre un costume?

5. Moins de déplacements professionnels … du moins pour le moment

Il n’est probablement pas surprenant que les personnes qui voyageaient beaucoup pour affaires ne feront pas autant que le monde se remet de la pandémie COVID-19.

Mais Quarton ne pense pas que ce sera comme ça pour toujours. Elle ne voit pas les conférences de travail, par exemple, devenir virtuelles à long terme.

«Le motif de ces grands événements est de réunir les gens face à face», a-t-elle déclaré. «S’asseoir l’un à côté de l’autre, rire, échanger des blagues, boire un verre. Partager des repas ensemble est l’un des meilleurs moyens d’augmenter la cohésion du groupe.

Elle a dit que lorsque les concerts et les grands événements recommenceront, elle s’attend à voir également des conférences en personne. Cela dit, à l’avenir, il y aura probablement toujours une option Zoom pour les personnes qui ne peuvent pas assister en personne.

6. Plus de transparence sur nos vies à la maison

Il est révolu le temps où les employés doivent prétendre que le travail est leur seul objectif et qu’ils n’ont pas d’enfants dans le besoin ou de parents malades à la maison, par exemple.

« Je n’ai jamais parlé de mon enfant au travail – et maintenant, je dois presque le faire », a déclaré Quarton, ajoutant que son enfant avait contracté le COVID-19 pendant la pandémie.

Borenstein, qui a écrit un livre sur la nécessité pour les entreprises de se soucier de leurs employés, «It’s Personal: The Business Case for Caring», se souvient avoir agi de la même manière avant d’être son propre patron.