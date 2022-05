6 célébrités qui se sont prononcées contre l’homophobie

Comme les célébrités sont toujours dans l’attention du public, elles doivent faire attention à la façon dont elles agissent. Les célébrités peuvent très facilement faire partie d’un scandale ou avoir des ennuis.

Compte tenu de leur pouvoir, ils ont également la possibilité de faire quelque chose de bien ou de devenir une bonne influence sur les gens.

De nombreuses célébrités se sont exprimées sur de vrais problèmes et ont pris position en cas de besoin. L’un des problèmes qui reste une stigmatisation au sein de la société est celui des droits LGBTQ+.

Au fil des ans, de nombreuses personnes ont parlé de leur soutien à la communauté LGBTQ+ et ont fait des choses pour la promouvoir. De même, des célébrités ont également manifesté leur indignation et se sont prononcées contre l’homophobie en cas de besoin.

Voici quelques célébrités qui se sont prononcées contre l’homophobie.

1. Daniel Radcliffe : les tweets transphobes de JK Rowling.

Photo : Cubankite | Shutterstock

L’acteur de « Harry Potter » a montré à plusieurs reprises son soutien à la communauté LGBTQ+. Radcliffe soutient The Trevor Project depuis 2009, selon MTV news.

Le projet Trevor est une ligne d’assistance téléphonique pour la prévention du suicide destinée à la communauté LGBTQ+. Il offre un soutien aux jeunes qui éprouvent des difficultés avec leur sexualité.

Radcliffe a souvent parlé en faveur de la communauté LGBTQ + lors d’événements publics pour The Trevor Project. En 2011, il a également reçu le Trevor Project Hero Award pour être un défenseur des droits LGBTQ+.

Radcliffe s’est également prononcée contre JK Rowling lorsque ses tweets transphobes sont devenus viraux. Il a écrit un article de blog sur le site Web de The Trevor Project montrant son soutien à la communauté LGBTQ+.

« Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les conseils donnés par les associations professionnelles de soins de santé qui ont bien plus d’expertise sur ce sujet que Jo ou moi », a-t-il écrit.

De plus, il a reconnu que Rowling avait eu une influence significative sur sa carrière, cependant, il a ressenti le besoin de dire quelque chose dans cette situation.

2. Lady Gaga : la loi russe anti-LGBTQ.

Photo : vipflash | Shutterstock

Stefani Joanne Angelina Germanotta, également connue sous le nom de Lady Gaga, a exprimé son soutien à la communauté LGBTQ + au fil des ans.

Lorsque Lady Gaga a remporté le prix de la « Vidéo de l’année » aux Much Music Video Awards en 2009, elle a montré sa gratitude envers la communauté LGBTQ+. Lorsqu’on lui a demandé qui elle aimerait remercier pour le prix. Elle a dit: « À Dieu et aux gays. »

Elle a également rencontré des problèmes après avoir fait la promotion des droits des homosexuels lors d’un de ses concerts en Russie.

Selon ., le président russe Vladimir Poutine intentait une action en justice contre le chanteur de « Poker Face ». La Russie a une loi sur la propagande anti-gay et comme Lady Gaga faisait la promotion des droits des homosexuels lors de son concert, elle était considérée comme enfreignant la loi du pays.

Lady Gaga a mentionné que ses managers avaient reçu un appel disant que la chanteuse serait arrêtée ou condamnée à une amende de 50 000 € si elle continuait à montrer son soutien à la communauté LGBTQ.

Selon NBC News, un an plus tard, Lady Gaga s’est prononcée contre une loi anti-LGBTQ adoptée en Russie où la promotion des droits des homosexuels était interdite.

Elle a tweeté : « Le gouvernement russe est criminel. L’oppression rencontrera la révolution. LGBT russes, vous n’êtes pas seuls. Nous nous battrons pour votre liberté.

3. Ariana Grande : « Don’t Say Gay Bill » de Floride.

Photo : Sky Cinéma | Shutterstock

Grande avait été une fière croyante en sa foi en tant que catholique romaine, cependant, elle a perdu sa foi après un incident où on lui a dit qu’être gay est un péché, selon Metro.

Elle a mentionné: « Je suis née catholique romaine mais j’ai perdu la foi lorsque le pape a décidé de me dire que tout ce que j’aimais et en quoi je croyais était faux. »

Après cela, elle a commencé à perdre la foi et n’a plus pu croire en sa foi.

Elle a en outre mentionné: «[The church] a dit que Spongebob Squarepants est gay et qu’il est un pécheur et qu’il devrait brûler en enfer. Et Harry Potter était un péché… C’était un moment pour moi. J’avais besoin de croire en quelque chose d’autre.

Selon Billboard, Grande s’est également prononcée contre le projet de loi « Don’t Say Gay » adopté en Floride. C’est une loi qui empêche les enseignants de discuter de la communauté LGBTQ+ dans les écoles.

Grande l’a emmené sur son Instagram pour élever la voix contre cela. Elle a partagé une publication de la nouvelle sur ses histoires Instagram avec une légende. Elle a écrit, « vraiment dégoûtant ».

4. Dua Lipa : les commentaires homophobes de DaBaby.

Photo : Ben Houdijk | Shutterstock

Dua Lipa pense qu’il est de son « devoir » de montrer son soutien à la communauté LGBTQ+. Dans une interview avec Attitude, elle a parlé de son soutien à la communauté LGBTQ+.

Elle a dit: «J’ai un groupe massif d’amis et [members of] mon équipe qui fait partie de la communauté LGBTQ, qui m’a tant inspiré et m’a tant appris – ce sont tous mes modèles dans la vie.

Elle a également mentionné qu’elle ne soutenait pas les droits LGBTQ+ simplement parce qu’elle avait des amis dans cette communauté. Elle a déclaré: « C’est quelque chose pour lequel je me sens très connectée et pour laquelle je continuerai à me battre. »

Selon Gens, Dua Lipa a également critiqué DaBaby lorsqu’il a fait des commentaires homophobes lors d’un festival de musique sur la communauté LGBTQ et les personnes atteintes du VIH / sida.

Même si elle avait travaillé avec DaBaby sur sa chanson à succès, « Levitating », elle a ressenti le besoin de s’exprimer. Elle a publié sur ses histoires Instagram exprimant son indignation face aux commentaires de DaBaby.

Elle a écrit: « Je suis surprise et horrifiée par les commentaires de DaBaby. Je ne reconnais vraiment pas cela comme la personne avec qui j’ai travaillé. »

Photo : Dua Lipa/Instagram

5. Billy Porter : Brutalité contre les personnes homosexuelles et trans noires participant aux manifestations Black Lives Matter.

Photo : Ovidiu Hrubaru | Shutterstock

En tant qu’acteur gay, Porter a exprimé son soutien à la communauté LGBTQ + à plusieurs reprises. Dans une interview sur Jimmy Kimmel Live, Porter s’est prononcé contre l’homophobie et la transphobie au sein de la communauté.

Il a également parlé de ses expériences en tant qu’homme gay noir dans la communauté LGBTQ+ et a encouragé d’autres personnes à montrer leur soutien à la communauté LGBTQ+.

Il a dit: « Nous pouvons le faire ensemble, mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne nous embrassons pas et ne nous aimons pas à travers nos différences, à cause de nos différences. »

Porter a également publié une vidéo sur son compte de réseau social lors des manifestations de Black Lives Matter. Il a parlé de la brutalité à laquelle sont confrontés les homosexuels noirs et les trans lors de leur participation aux manifestations.

Il a dit : « Les Noirs LGBTQ+ sont aussi des Noirs ! Nos vies comptent aussi ! Voici donc ma réponse à ceux d’entre vous qui ne comprennent pas cela : allez vous faire foutre ! Et oui, je jure. C’est l’heure des jurons.

6. Beyonce : la « Bathroom Bill » de Caroline du Nord.

Photo : Grey82 | Shutterstock

L’interprète de « Lemonade » a toujours défendu l’égalité des droits pour la communauté LGBTQ+. Selon Elle, certaines des choses qu’elle a faites incluent la représentation de couples de même sexe dans ses vidéoclips et l’embauche d’un acteur transgenre, Laverne Cox, comme modèle pour sa ligne de vêtements.

Elle a également remporté un prix GLAAD Vanguard pour la promotion des droits LGBTQ+. Elle a déclaré: «Nous sommes ici pour promouvoir l’amour pour chaque être humain, et le changement commence par le soutien des personnes les plus proches de vous. Alors disons-leur qu’ils sont aimés.

Elle a également montré son soutien lorsqu’une loi qui protégerait les homosexuels et les transgenres a été restreinte.

En 2016, elle a critiqué le « Bathroom Bill » de Caroline du Nord sur son site Web. Plus tôt dans l’année, Charlotte a présenté un décret qui permettrait aux personnes trans d’utiliser la salle de bain du sexe auquel elles s’identifient. Cependant, cette loi a été annulée et à la place, le « Bathroom Bill » a été adopté qui interdit l’utilisation de la salle de bain par l’identité transgenre.

Beyonce a montré son soutien à Equality NC, une organisation travaillant à faire annuler le projet de loi et a demandé aux autres de montrer leur soutien.

Sanika Nalgirkar est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.