6 autres films estampillés Lin-Manuel Miranda à voir si ça vous a plu "Tic, Tic… BOUM !"

Riggatec Palan à Chaîne Noir - Chargement 1,0 t - Hauteur de levage 6,0 m - Palans à chaîne manuels

Riggatec palans manuels à chaîne: Les palans manuels à chaîne professionnels de Riggatec sont prédestiné pour le levage des charges lourdes. Grâce à la facilité d', utilisation et la traction très bon, l’hauteur de la charge à déplacer peut piloter et contrôler avec précision. Que ce soit pour la la technique événementielle, les stands d', exposition ou dans votre garage, le palan manuel à chaîne de Riggatec offre une grande polyvalence et est appropriée aux domaines d', application les plus variés. Le boîtier en tôle d', acier robuste est revêtu par poudre noire et se fixe facilement de différentes manières. Il est très bien protégées contre la corrosion et il est résistant contre l', humidité et la saleté. Tous les composants sont galvanisés et garantissent un guide-chaîne souple et extrêmement précise. Le palan manuel dispose d’une protection contre les surcharges et d’un frein automatique avec un double-cliquet de blocage indépendant. Ceux-ci garantissent un degré élevé de fiabilité et sécurité. Cela permet en tout cas, que les charges sont automatiquement retenus lors du levage et d’abaissement. La chaîne de levage est galvanisée et elle est fabriquée selon la norme de qualité européenne 80. La chaîne de levage est certifiée selon la DIN EN-818-7, ainsi il n', est pas toujours nécessaire de graisser, comme les produits d', autres fabricants. Pour éviter la rouille, il suffit d', un peu d’huile. Cela diminue l‘odeur désagréable et cela permet un travail propre. Les crochets inférieurs et les crochets supérieurs sont rotatives et Ils consistent en acier traité thermiquement avec une grande robustesse. Ils sont équipés d', une verrouillage avec deux ressorts. Les avantages: Finition de qualité, Très bonne stabilité et résistance élevée, Frein automatique pendant le levage et l‘abaissement, Entièrement galvanisée pour un guidage précis de la chaîne et une longue durée, Construction compacte et légère, Aisance de fonctionnement, Livrée avec protection contre les surcharges à partir de 0,5 t, Les données techniques: : Capacité de charge (WLL): 1,00 t, Hauteur de levage, standard: 6,00 m, Hauteur de travail, standard: 5,50 m, Dimensions de la chaîne ø: 6 x 18 mm, Élingues: 1, Force de traction (daN): 30,5, Poids: 17,50 kg